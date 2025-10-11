جو بايدين يعانى من سرطان البروستاتا .. اكتشف أعراض المرض والمؤشرات المبكرة

أعلن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إصابته بمرض سرطان البروستاتا منذ عدة أشهر، وأعلن المتحدث الرسمي عنه، أنه بدأ تلقي العلاج الإشعاعي والهرموني.



ووفقا لما جاء فى موقع mayoclinic لا يسبب سرطان البروستاتا أى أعراض مميزة في البداية ولكن مع تطور المرض تبدأ العلامات فى الظهور.

أعراض سرطان البروستاتا المبكرة

وفى بعض الحالات يمكن ملاحظة أعراض سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة إذا كان الإنسان على دراية سابقة بها:

وجود دم في البول، ما قد يجعل لونه ورديًا أو أحمر أو بلون الكولا.

وجود دم في السائل المنوي.

الحاجة المتكررة للتبول.

مواجهة صعوبة في بدء التبول.

الاستيقاظ للتبول بشكل متكرر أثناء الليل.

أعراض سرطان البروستاتا المتقدمة



إذا انتشر سرطان البروستاتا، فيمكن أن تظهر أعراض أخرى ويُطلق على سرطان البروستاتا الذي ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم سرطان البروستاتا النقيلي، ويُطلق عليه سرطان البروستاتا في المرحلة الرابعة أو سرطان البروستاتا المتقدم.

تشمل مؤشرات سرطان البروستاتا المتقدم وأعراضه ما يأتي:

تسرُّب البول غير المقصود.

ألم الظهر.

ألم العظام.

صعوبة الانتصاب، ويُسمى ذلك بضعف الانتصاب.

الشعور بالتعب الشديد.

فقدان الوزن غير المقصود.

ضعف في الذراعين أو الساقين.