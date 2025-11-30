مقتل أحد وجهاء العشائر جنوب العراق برصاص مجهولين

قام مسلحين مجهولين بقتل أحد وجهاء العشائر في محافظة ذي قار في الجزء الجنوبي من العراق، بحسب ما أفاد به مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد.

و أفادت و كالة "شفق نيوز" إن "مسلحين يستقلون دراجة نارية أقدموا، مساء الأحد على إطلاق النار تجاه مواطن خمسيني في ناحية أور شرقي مدينة الناصرية ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وصرح المصدر بأن الاستهداف أسفر عن مقتل الخمسيني في الحال.

وأضاف المصدر الأمني أن الضحية من أحد أبرز وجهاء العشائر في محافظة ذي قار.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القوات الأمنية طوقت موقع الحادث وفتحت تحقيقا موسعا لمعرفة هوية الجناة وتعقبهم.



وذكر في تصريحاته أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجريمة جاءت على خلفية ثأر عشائري قديم بين الجانبين.