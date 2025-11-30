قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بينيت: سأدعم اتفاقا مُلزما يتضمن اعتزالا سياسيا لنتنياهو بعد انتهاء المحاكمة

فرناس حفظي

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت عن طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العفو، قائلاً: "في السنوات الأخيرة، غرقت دولة إسرائيل في فوضى عارمة، وكادت أن تُشعل حربا أهلية تُهدد وجودها. 

و أضاف بينيت: لإنقاذ إسرائيل من هذه الفوضى، سأدعم اتفاقا مُلزما يتضمن اعتزالا سياسيا محترما بعد انتهاء المحاكمة. بهذه الطريقة، يُمكننا تجاوز هذه الأزمة، والتوحد، وإعادة بناء الدولة معا."

ورد رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العفو، وكتب على شبكة إكس: "هذا ليس طلباً للعفو، بل ابتزاز بالتهديد".

وفي وقت سابق، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في طلب العفو الذي أرسله إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ: "في السنوات الأخيرة، ازدادت التوترات والنزاعات بين فئات الشعب وبين مختلف سلطات الدولة.

وتابع نتنياهو: أُدرك أن إجراءات قضيتي أصبحت محور نقاشات حادة، وتتحمل مسئولية عامة وأخلاقية واسعة، انطلاقًا من فهمي لتداعيات جميع الأحداث الناجمة عن ذلك.

ورغم اهتمامي الشخصي بإجراء المحاكمة وإثبات براءتي حتى تبرئتي بالكامل، أعتقد أن المصلحة العامة تقتضي خلاف ذلك.

وأضاف : وانطلاقًا من مسؤوليتي العامة كرئيس للوزراء في السعي لتحقيق المصالحة بين فئات الشعب، لا أشك في أن انتهاء المحاكمة سيساهم في تخفيف حدة الجدل الدائر حولها."

تناول وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً: "لقد أصبحت محاكمته، الجارية حاليا، منذ زمن بعيد محاكمةً للنيابة العامة، التي يُكشف عارها وعجزها الفادح وإجرامها وأفعالها الإجرامية أمام الرأي العام أسبوعا بعد أسبوع خلال المحاكمة.

و أضاف بن غفير: مع أنني أعتقد أن رئيس الوزراء يستحق تبرئة كاملة وتطهيرا من الفساد في النيابة العامة، إلا أنني، انطلاقا من مسؤوليتي الوطنية، أؤيد طلب العفو".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قدّم طلب عفو إلى الرئيس إسحاق هرتسوج.


 

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إسرائيل

