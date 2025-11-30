متظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي: لا عفو عن مدمر الدولة

احتج العشرات من المتظاهرين الإسرائيليين أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، احتجاجا على العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهتفوا، "لا عفو عن مُدمّر الدولة"، و"دمرتم الدولة وسنُصلحها"، و"إسرائيل ستهزم الفاسدين".

يأتي ذلك في أعقاب طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقديم عفو إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في قضايا الفساد التي تلاحقه.

وفي وقت سابق، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في طلب العفو الذي أرسله إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ: "في السنوات الأخيرة، ازدادت التوترات والنزاعات بين فئات الشعب وبين مختلف سلطات الدولة.

وتابع نتنياهو: أُدرك أن إجراءات قضيتي أصبحت محور نقاشات حادة، وتتحمل مسئولية عامة وأخلاقية واسعة، انطلاقًا من فهمي لتداعيات جميع الأحداث الناجمة عن ذلك.

ورغم اهتمامي الشخصي بإجراء المحاكمة وإثبات براءتي حتى تبرئتي بالكامل، أعتقد أن المصلحة العامة تقتضي خلاف ذلك.

و أضاف : وانطلاقًا من مسئوليتي العامة كرئيس للوزراء في السعي لتحقيق المصالحة بين فئات الشعب، لا أشك في أن انتهاء المحاكمة سيساهم في تخفيف حدة الجدل الدائر حولها."

تناول وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً: "لقد أصبحت محاكمته، الجارية حاليا، منذ زمن بعيد محاكمةً للنيابة العامة، التي يُكشف عارها وعجزها الفادح وإجرامها وأفعالها الإجرامية أمام الرأي العام أسبوعا بعد أسبوع خلال المحاكمة.

وأضاف بن غفير، ومع أنني أعتقد أن رئيس الوزراء يستحق تبرئة كاملة وتطهيرا من الفساد في النيابة العامة، إلا أنني، انطلاقا من مسؤوليتي الوطنية، أؤيد طلب العفو".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قدّم طلب عفو إلى الرئيس إسحاق هرتسوج.