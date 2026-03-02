كنا نعلم صعوبة مواجهته.. أول تعليق من أرتيتا بعد فوز أرسنال على تشيلسي

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أنه كان يعلم صعوبة مباراة تشيلسي، والتي انتهت بفوز الجانرز بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية: “كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، إنهم فريق كبير، ويمتلكون لاعبين ممتازين. أعتقد أننا قدمنا أداءً رائعاً طوال اللقاء”.

وتابع: “لحظة تلقينا الهدف كانت مخيبة للآمال، لكن كان لدينا الشوط الثاني بأكمله، كان يجب أن نستحوذ على الكرة بشكل أفضل عندما كانوا يلعبون بـ10 لاعبين”.

وأضاف: “كنا ندرك أهمية الالتحامات الفردية في الكرات الثابتة، لأنهم فريق قوي في الهجوم والدفاع”.

وعن يورين تيمبر، اختتم: “إنه يتحسن كثيراً في مراحل لعبنا، هجوماً ودفاعاً في منطقتي الجزاء”.