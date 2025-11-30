كأس مصر | 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود

أعلن الجزائري ميلودي حمدي المدير الفني لفريق الإسماعيلى، قائمة الدراويش استعدادا لمواجهة حرس الحدود غدا على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

جاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، عبد الله جمال، عبد الرحمن محروس.

الدفاع: عبد الله محمد، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، إبراهيم عبد العال، حسن منصور، محمد إيهاب.

الوسط: محمد عبد السميع، ، عمر القط، محمد خطاري، إبراهيم النحعاوي، إريك تراوري، عبد الرحمن كتكوت، محمد حسن، محمد سمير كونتا، علي الملواني، عبد الرحمن الدح، عبد الله حسن.

الهجوم: أنور عبد السلام، حسن صابر.