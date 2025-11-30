بتصميم رياضي فاخر.. سعر ومواصفات جينيسيس GV70 موديل 2025 في السعودية

تواصل جينيسيس GV70 موديل 2025 فرض حضورها كواحدة من أفخم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في السعودية، بعدما جمعت بين تصميم انسيابي وتجهيزات عملية تعزز من مكانتها في فئة السيارات الفاخرة، مع طرحها بعدد من الفئات، وبسعر يبدأ من 243,805 ريال.

محرك وأداء جينيسيس GV70

تعتمد GV70 2025 على محرك 2.5 لتر تيربو بقوة تقارب 304 حصان يُقدم بدفع خلفي أو كلي، بينما يتوفر محرك أقوى من نوع V6 سعة 3.5 لتر بقوة 375 حصان يعمل بنظام دفع كلي بشكل قياسي، كلاهما مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

جينيسيس GV70

أبعاد وتصميم جينيسيس GV70

تتميز GV70 بأبعاد تمنحها حضوراً على الطريق، حيث يبلغ طولها نحو 4.7 متر، وعرضها يتجاوز 1.9 متر، مع قاعدة عجلات واسعة، بالإضافة إلى مساحة داخلية رحبة، بالإضافة إلى واجهة أمامية حادة الشكل، ومصابيح LED، جنوط رياضية، شبكة متعددة الفتحات الهوائية بمنظومة متكاملة.

جينيسيس GV70

تجهيزات جينيسيس GV70

تعكس المقصورة الهوية الفاخرة لعلامة جينيسيس، حيث تضم مقاعد أمامية وخلفية بخاصية التدفئة، مع إمكانية إضافة التهوية في الفئات الأعلى، كما تأتي بسقف بانورامي كهربائي، وتعزز الفئات الأعلى مستويات الرفاهية بجلود فاخرة، وتأتي السيارة مع شاشة ترفيه كبيرة بقياس 14.5 بوصة تدعم الاتصال الذكي، إضافة إلى شاشة عدادات رقمية بقياس 8 أو 12.3 بوصة حسب الفئة، وتوفر السيارة شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، إلى جانب نظام صوت فاخر مكوّن من 15 سماعة في الفئات الأعلى.

جينيسيس GV70

أنظمة أمان وحماية متقدمة

تحرص جينيسيس على توفير أعلى مستويات الحماية في GV70، حيث تشمل الأنظمة المتقدمة لمساعدة السائق مثل التنبيه من الاصطدام الأمامي، الحفاظ على المسار، مراقبة النقطة العمياء، ونظام الرؤية المحيطية، كما تتضمن وسائد هوائية متعددة وأنظمة تحكم إلكتروني تضمن ثبات المركبة وتحسين مستوى الأمان في مختلف ظروف القيادة.

جينيسيس GV70

أسعار جينيسيس GV70 2025 في السعودية

تقدم جينيسيس GV70 2025 في السوق السعودي عبر عدة فئات بأسعار متدرجة، تبدأ بفئة Prestige Plus بسعر 243,805 ريال، ثم Premium Plus RWD بسعر 270,757 ريال، يليها Premium Plus AWD بسعر 280,501 ريال، وتصل الفئات الأعلى إلى Platinum Sport بسعر 300,681 ريال، بينما تتصدر الفئة Royal Sport القائمة بسعر 337,712 ريال.