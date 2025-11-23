بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن جينيسيس GV60 ماجما الرياضية| صور

بدأت جينيسيس مرحلة جديدة في مسيرتها من خلال إطلاق سلسلة ماجما، التي تمثل التوجه الرياضي عالي الأداء داخل العلامة الفاخرة التابعة لمجموعة هيونداي وكيا.

وجاء الكشف ليؤكد دخول العلامة إلى قطاع الأداء القوي بسيارات كهربائية بالكامل، حيث قدمت رسمياً أول طراز إنتاجي في هذه السلسلة وهو GV60 ماجما، المبني على النسخة الكهربائية المعروفة GV60 لكن بإعدادات رياضية ترفع قدراتها إلى مستوى أعلى.

منظومة دفع كهربائية لسيارة جينيسيس GV60

اعتمدت جينيسيس في GV60 ماجما على منظومة القوة المستخدمة في هيونداي أيونيك فايف N، حيث تستند السيارة إلى محركين كهربائيين يمنحانها قوة 609 حصان ترتفع إلى 650 حصان، في حين يبلغ عزم الدوران 790 نيوتن متر.

وتأتي السيارة بنظام دفع كلي يوزع القوة على جميع العجلات، وتسمح هذه المنظومة للسيارة بالوصول من الثبات إلى 200 كيلومتر في الساعة خلال 10.9 ثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى 260 كيلومتراً في الساعة.

وتم تزويد السيارة ببطارية بسعة 84 كيلوواط ساعة، دون الإفصاح عن مدى السير المتوقع، إلا أن الأداء المرجح لن يبتعد كثيراً عن قدرات أيونيك فايف N التي تقطع 448 كيلومتراً بالشحنة الواحدة.

تحسينات ميكانيكية لتعزيز الطابع الرياضي

حصلت GV60 ماجما على مجموعة من الإعدادات الميكانيكية التي تعزز خصائص التحكم والاستجابة، وتشمل هذه الإضافات نظام تعليق رياضي متكيف أكثر انخفاضاً، إضافة إلى تروس تفاضلية محدودة الانزلاق تساعد على تحسين توزيع القوة خلال التسارع والمنعطفات.

وتم تزويد السيارة أيضاً بنظام يحاكي إحساس تبديل السرعات في السيارات التقليدية، مع ثلاثة أنماط للقيادة تتيح للسائق اختيار الشخصية التي تناسب أسلوبه على الطريق، ومن جانب المظهر الخارجي جاءت GV60 ماجما بلغة تصميم تبرز هوية الأداء من خلال تجهيزات واضحة، منها صادم أمامي مزود بفتحات تهوية كبيرة لدعم تبريد أنظمة الدفع، ومشتت هواء خلفي يمنح السيارة ثباتاً إضافياً عند السرعات العالية.

ومع تقديم GV60 ماجما كأول طراز إنتاجي ضمن سلسلة ماجما، تشير جينيسيس إلى خطوات أكبر في قطاع السيارات الرياضية الكهربائية، ويبدو أن العلامة تستعد لتوسيع خط الطرازات خلال السنوات المقبلة، ما يفتح الباب أمام منافسة مباشرة مع أبرز العلامات الفاخرة في فئة الأداء الكهربائي.