الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
الطقس اليوم.. الأجواء خريفية وسحب محملة بالأمطار تغطي بعض المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأحد، تكون خريفية مائلة للبرودة في الصباح الباكر، يكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يميل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويصبح مائلًا للبرودة ليلًا.

شبورة ضبابية تغطي الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم، من نشاط الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات من 4 حتى 9 صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، خلال الطقس اليوم، ظهور سحب منخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق.

مناطق الأمطار خلال الطقس اليوم

أما عن فرص الأمطار، خلال الطقس اليوم، متوقع أن تشهد المناطق التالية:

  • جنوب الوجه البحري: فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق متفرقة.
  • السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: فرص أمطار خفيفة على مناطق محدودة.
  • أما بقية المناطق، يظل الطقس جاف ومستقر.

عن حالة البحرين، يكون  البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و2 متر، والبحر الأحمر يكون معتدل، وارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم الأحد، كالتالي:

القاهرة الكبرى ومدن القناة: 25° عظمى / 17° صغرى

جنوب الوجه البحري: 24° / 16°

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: 24° / 16°

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: 27° / 19°

شمال الصعيد: 25° / 13°

جنوب الصعيد: 27° / 16°

ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر نتيجة الشبورة الكثيفة، والمتابعة المستمرة لآخر التحديثات الجوية.

الطقس حالة الطقس اليوم الطقس اليوم هيئة الأرصاد درجات الحرارة

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

كلودين عون، الرئيسة السابقة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

كلودين عون: المرأة اللبنانية ما زالت محرومة من حقوقها

الفنانة التونسية عفاف بن محمود

عفاف بن محمود عن الجولة 13: تجسيد شخصية سامية تجربة عاطفية وإنسانية ثقيلة

محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

251 طعنًا بالمرحلة الأولى وإلغاء نتائج 19دائرة في انتخابات مجلس النواب

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

