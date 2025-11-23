الطقس اليوم.. الأجواء خريفية وسحب محملة بالأمطار تغطي بعض المحافظات

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأحد، تكون خريفية مائلة للبرودة في الصباح الباكر، يكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يميل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويصبح مائلًا للبرودة ليلًا.

شبورة ضبابية تغطي الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس اليوم، من نشاط الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات من 4 حتى 9 صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، خلال الطقس اليوم، ظهور سحب منخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق.

مناطق الأمطار خلال الطقس اليوم

أما عن فرص الأمطار، خلال الطقس اليوم، متوقع أن تشهد المناطق التالية:

جنوب الوجه البحري: فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق متفرقة.

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: فرص أمطار خفيفة على مناطق محدودة.

أما بقية المناطق، يظل الطقس جاف ومستقر.

عن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و2 متر، والبحر الأحمر يكون معتدل، وارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم الأحد، كالتالي:

القاهرة الكبرى ومدن القناة: 25° عظمى / 17° صغرى

جنوب الوجه البحري: 24° / 16°

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: 24° / 16°

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: 27° / 19°

شمال الصعيد: 25° / 13°

جنوب الصعيد: 27° / 16°

ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر نتيجة الشبورة الكثيفة، والمتابعة المستمرة لآخر التحديثات الجوية.