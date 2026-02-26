رداد: لجنة القوى العاملة بالنواب شريكًا أساسيًا في صياغة سياسات العمل

استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة،د. محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، وذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في ملفات العمل والقوى العاملة.

وفي مستهل اللقاء، تقدّم سعفان بالتهنئة لوزير العمل على ثقة القيادة السياسية وتوليه حقيبة وزارة العمل، متمنيًا له التوفيق والسداد ، ومؤكدًا دعم لجنة القوى العاملة لمجهودات الوزارة الرامية إلى تعزيز علاقات العمل،خلال المرحلة المقبلة.

وتباحث الجانبان سبل تفعيل التعاون المشترك في كافة الملفات التي تخص قضايا العمل، وعلى رأسها تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وتحقيق التوازن في علاقات العمل، ودعم بيئة العمل اللائقة، بما يواكب متطلبات التنمية وسوق العمل الحديث.

وأكد وزير العمل على أهمية التكامل والتنسيق المستمر مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باعتبارها شريكًا أساسيًا في صياغة السياسات والتشريعات المرتبطة بقضايا العمل، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا لتفعيل القوانين واللوائح التنفيذية بما يخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء...كما أكد الجانبان على ضرورة استمرار الحوار المؤسسي وتكامل الأدوار بين الوزارة واللجنة البرلمانية، بما يسهم في بناء منظومة عمل حديثة تحقق الاستقرار المهني، وتحافظ على حقوق العاملين، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة..…