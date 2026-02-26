قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعادة فتح الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي، وكيل النقابة، إعادة فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم لعام  2026 وفقًا لقرار مجلس النقابة، اعتبارًا من الأحد 1 مارس وحتى الأربعاء 18 مارس 2026، خلال مواعيد العمل الرسمية بالنقابة في شهر رمضان من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، أو عبر الموقع الإلكتروني للنقابة، وذلك دون أية غرامات.

ويُشترط تحديث بيانات أعضاء النقابة وأسرهم من خلال الموقع أو التطبيق الرسمي للنقابة. 

كما يتيح المشروع تقسيط قيمة الاشتراك لمدة ستة أشهر دون فوائد، من خلال الخصم من بدل التدريب والتكنولوجيا، أو من الراتب بالنسبة للصحفيين العاملين بالصحف القومية.

وفي إطار التيسير على الأعضاء، تتوافر خدمة توصيل كارنيهات النقابة، وكارنيهات مشروع العلاج، وكوبونات العلاج إلى جميع المحافظات، برسوم ثابتة قدرها 33 جنيهًا، من خلال شركة الشحن ABS.

وأهابت اللجنة بالزملاء سرعة استكمال إجراءات الاشتراك وتحديث البيانات خلال الفترة المحددة، ضمانًا للاستفادة من الخدمات المقدمة دون معوقات.

