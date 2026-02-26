قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
إدراكا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات في جنيف
وزير السياحة يتفقد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته السابعة بالعاصمة البريطانية لندن
صندوق النقد يشيد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر
وزير السياحة والآثار يبحث مع ممثل منصة عالمية شهيرة سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار بممثل منصة Trip Advisor، إحدى أكبر المنصات الإلكترونية العالمية المتخصصة في السفر والسياحة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة القادمة، ومتابعة نتائج الحملة الترويجية التي تنفذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع المنصة للترويج للمقصد السياحي المصري، خلال الفترة من 1 سبتمبر 2025 حتى 30 يونيو 2026، في ضوء الشراكة القائمة.

 

وزير السياحة والآثار

يأتي هذا اللقاء خلال زيارة وزير السياحة والآثار للعاصمة البريطانية لندن لافتتاح معرض الآثار " رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته السابعة والذي سوف يستمر حتى 30 أغسطس القادم.

وخلال اللقاء، أكد الوزير على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومنصة Trip Advisor، مشيرًا إلى استمرار هذا التعاون بين الجانبين، مع إجراء تقييم شامل للسنة الأولى من الشراكة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من نتائجها.

وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج الحملة الترويجية التي تنفذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع المنصة؛ للترويج للمقصد السياحي المصري بعدد من الأسواق السياحية؛ والذي يجمع بين عراقة التاريخ وعظمة الحضارة وروح الحداثة ويُقدم لزائريه تجربة سياحية متكاملة تلبي تطلعات مختلف شرائح السائحين.

كما تم استعراض أبرز المؤشرات الخاصة بأداء مصر على منصة Trip Advisor؛ حيث أظهرت البيانات تناميًا ملحوظًا في التقييمات الإيجابية من قِبل المستخدمين خلال العام الماضي على مختلف المستويات. كما تمت الإشارة إلى أن تفاعل المستخدمين مع المحتوى المتعلق بمصر سجل مستويات قياسية مرتفعة في عام 2025، كما أظهر تحليل الأسواق المنافسة ارتفاعًا في معدل التفاعل على مصر بنسبة 7%.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة الترويجية التي تنفذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع منصة Trip Advisor تعتمد على أنشطة ترويجية مستمرة على مدار العام " Always On " مع تكثيف الجهود خلال مواسم الذروة السياحية، وتستهدف الحملة تسعة أسواق سياحية رئيسية وهي المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، وإسبانيا، وهولندا، وتركيا.

حضر اللقاء الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومحمد محسن مدير وحدة الأمريكتين وشبه جزيرة إيبريا بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وياسمين سامي سكرتير أول بالسفارة المصرية في المملكة المتحدة.

وزير السياحة والآثار trip advisor مصر السياحة سياحة

