الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو المقبل ستقتصر على الداخل.. تفاصيل
تحالف فضائي جديد في مصر بين وكالة الفضاء والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
خلال زيارته للندن.. وزير السياحة والآثار يلتقي مسئولي ومنظمي الرحلات.. تفاصيل

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مجموعة من اللقاءات المهنية، بالعاصمة البريطانية لندن، مع عدد من مسئولي وممثلي منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملين في السوق البريطاني وتقوم بجلب الحركة السياحية إلى مصر، بالإضافة إلى عدد من الشركات المتخصصة في مجال تنظيم الفعاليات الدولية. ويأتي ذلك استهلالاً للزيارة الحالية التي يقوم بها الوزير بلندن لافتتاح معرض الآثار "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته السابعة.

 

رمسيس وذهب الفراعنة

وخلال هذه اللقاءات، استعرض شريف فتحي وزير الاستثمار مؤشرات حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2025 ومنذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد زيادة بنسبة 21% في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر مقارنة بعام 2024، إلى جانب تحقيق ارتفاع ملحوظ في الإيرادات السياحية وأعداد الليالي السياحية. 

كما تناول اللقاء الحديث عن أداء السوق البريطاني، وأعداد السائحين الوافدين من المملكة المتحدة إلى مصر خلال عام 2025، حيث أشار الوزير إلى أنه تم تحقيق نمو في أعداد السائحين البريطانيين بنسبة 16% مقارنة بعام 2024، مع توقعات باستمرار هذا النمو خلال العام الجاري.

واستعرض الوزير رؤية واستراتيجية الوزارة التي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الفريد الذي يتمتع به المقصد المصري ولا يُضاهى عالمياً، مشيراً إلى أهمية العمل على الاستفادة من هذا التنوع من خلال دمج الأنماط والمنتجات السياحية المختلفة، مثل الجمع بين السياحة الشاطئية والثقافية، أو بين الساحل الشمالي وواحة سيوة، أو بين السياحة الروحانية ممثلة في زيارة نقاط مسار العائلة المقدسة مع الرحلات النيلية، وكذلك الربط بين سانت كاترين وشرم الشيخ وغيرها.

وتطرق الوزير للحديث عن منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، باعتبارهما من المقاصد السياحية الواعدة التي أصبحت تجذب السائحين من مختلف دول العالم، حيث شهدت أعداد رحلات الطيران العارض إلى العلمين زيادة كبيرة بلغت 540% خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه المنطقة تخدمها ثلاثة مطارات دولية.

كما لفت إلى أن مطار سفنكس الدولي يبعد نحو ساعتين ونصف فقط عن الساحل الشمالي، بما يتيح للسائح البريطاني فرصة الجمع بين زيارة المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة ثم التوجه بعد ذلك إلى الساحل للاستمتاع أيضاً بمنتج السياحة الشاطئية.

وأضاف فتحي أن هناك العديد من منظمي الرحلات في مختلف الأسواق أكدوا خلال لقاءاته معهم أنهم بدأوا بالفعل في تصميم وتسويق برامج سياحية لمصر تجمع بين أكثر من تجربة، وهو ما أسهم في جذب شرائح جديدة من السائحين.

كما استعرض الوزير حجم التنمية السياحية المتكاملة التي تشهدها منطقة الساحل الشمالي وما تضمه من مشروعات سياحية كبرى، بالإضافة إلى العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية التي تجذب شرائح السائحين من ذوي الإنفاق المرتفع.

ومن جانبهم، استعرض مسئولو وممثلو ومنظمو الرحلات حجم أعمالهم في السوق المصري وما تحقق من نمو خلال عام 2025، إلى جانب خططهم المستقبلية للحفاظ على معدلات النمو، مؤكدين على وجود تنسيق وتعاون مستمر مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لتعزيز المزيد من الترويج السياحي للمقصد المصري داخل السوق البريطاني.

وشارك في حضور هذه اللقاءات الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ومحمد محسن مدير وحدة الأمريكتين وشبه جزيرة ايبريا بالهيئة، وياسمين سامي سكرتير أول بالسفارة المصرية في لندن.

وزير السياحة والآثار السياحة البريطانية مصر معرض رمسيس وذهب الفراعنة سياحة

