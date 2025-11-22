قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

علاقات محرمة وصديقة الأم كلمة السر.. كواليس مقتل صغيرة بولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة العثور على طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات داخل كيس بلاستيكي أمام باب شقة إحدى السيدات بمنطقة بولاق الدكرور.

طفلة داخل كيس بلاستيكي

 

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والدة الطفلة وصديقتها المتهمة، بالإضافة إلى شهود العيان، وجمعت جميع الأدلة المادية، بما في ذلك الكيس البلاستيكي ومكان العثور عليه، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

كما قررت النيابة تكليف الطب الشرعي بإجراء تشريح للجثة لتحديد أسباب الوفاة، والتأكد من وجود آثار تعذيب على جسد الطفلة، وقامت النيابة بتكليف إدارة البحث الجنائي بجمع التحريات الأمنية حول الواقعة والتحقق من علاقة الأطراف بالطفلة، وأمرت النيابة العامة بحفظ الفيديوهات وأية تسجيلات كاميرات مراقبة قريبة من مكان الواقعة.

البداية عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هاني شعراوي، يفيد خلاله بورود بلاغ إلى مكتب رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، بعثور سيدة على كيس بلاستيكي أمام باب شقتها، وبداخله صغيرة عليها آثار تعذيب شديد.

وفور تلقي البلاغ، انتقل رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، المقدم أيمن السكوري، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن السيدة تلقت مكالمة تليفونية من صديقة ابنتها أخبرتها خلالها بفتح الباب والنظر في كيس بلاستيكي ملقى أمام الباب، وعندما فتحته وجدت الصغيرة.

وأكدت التحريات أن والدة الصغيرة تقيم مع ابنة صاحبة الشقة فى مكان آخر، وتمارسان أعمالا مخلة بالآداب، وأن الضحية ولدت من علاقة غير شرعية لوالدتها مع شاب مجهول.

وأضافت التحريات أنه يوم الواقعة قامت صديقة والدة الفتاة، بالتعدي عليها بالضرب، وتعذيبها حتى توفيت، وعندما حضرت والدة الطفلة قامت بوضعها داخل كيس بلاستيكي، وتوجهت لشقة والدة المتهمة ووضعت الكيس أمام الباب لتوريطها فى القضية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

النيابة العامة واقعة العثور على طفلة طفله داخل كيس بلاستيكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

سماعات Buds 4 Pro

سماعات Buds 4 Pro من سامسونج تساعدك في العثور على هاتفك المفقود

أوبل انسيجنيا موديل 2018

اركب أوبل انسيجنيا سيدان بـ 950 ألف جنيه

نيسان كاشكاي موديل 2016

نيسان كاشكاي كروس أوفر سعرها 650 ألف جنيه

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد