ارتفاع عدد المصابين.. كلب مسعور يعقر 20 شخصا بمركز البداري في أسيوط

ارتفع عدد المصابين بـ عقر كلب مسعور إلى 20 شخصًا، اليوم السبت، بقريتي العتمانية والنواورة بمركز البداري في أسيوط.

كلب مسعور يعقر 20 شخصا



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مستشفى النواورة المركزي بوصول عدد 20 مصابًا من قريتي العتمانية والنواورة، جميعهم يعانون من إصابات متفرقة نتيجة عقر الكلب.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين إصابة كل من عمرو ح س، ومحمد ي ح، عمرو ح أ، محمود ع ب، يوسف إ ع، طارق ع ب ، تقوى ع م، مروان ص أ، آدم ش م، محمد م ن، سيف م ع، بدري م ش، يوسف ع م، كرم ش م، سالمان ك ع، آدم م ع، وعمرو أ ن، يوسف إ ع ، عمر ح ح". من قريتي العتمانية والنواورة، جميعهم يعانون من إصابات متفرقة نتيجة عقر الكلب.



على الفور، جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم وإعطاؤهم الأمصال اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار مديرية الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.