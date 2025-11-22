إصابة 8 أشخاص بسبب عقر كلاب ضالة بمحيط دار الأيتام بالمحلة

شهد محيط دار الايتام بمنطقة محب بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل إصابة 8 أشخاص بجروح وسحجات بسبب عقر كلاب الضالة لكبار السن والشباب والصغار أثناء سيرهم بطريق العام و تلقوا علاجهم بتنازل الأمصال بمستشفي المحلة العام.

إصابة 8 أشخاص



وكانت غرفة الطوارىء بمديرية الصحة بطنطا بتلقي إخطارا من مسئولي مستشفي المحلة العام يفيد بعلاج مايقرب من 8 أشخاص وتوفير الأمصال العلاجية لهم طوال 24 ساعة الأخيرة إثر تعرضهم للعقر من جهه الكلاب الضالة بمحيط دار الايتام بمنطقة محب التابعة لحي اول المحلة .

تفاصيل الواقعة



في المقابل أصدر الدكتور اسامه بليل وكيل وزارة الصحة تعليماته العاجلة لكافة مديري مستشفيات والإدارات الصحية بتوفير كافة الامصال والتحصينات العلاجية ضد عقر الكلاب لتأمين ارواح وحياة المواطنين المصابين .

تحرك عاجل من الطب البيطري



الجدير بالذكر أن مديرية هيئة الطب البيطري بطنطا وجهت مديري الإدارات البيطرية بالتحرك علي كافة الاستغاثات من جهه المواطنين للتصدي الظاهرة الكلاب الشرسة والتي تعد مصدر خطورة تهدد أمن وحياة المارة بالطرق علي مستوي كافة قري ومراكز المحافظة.