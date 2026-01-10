الخارجية الأمريكية: اتهامات إيران لنا بدعم الاحتجاجات في طهران وهمية



نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخارجية الأمريكية القول بأن اتهامات إيران بدعم الاحتجاجات في طهران وهمية وتصرف الانتباه عن تحديات داخلية.

وجهت السلطات الإيرانية رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن التصريحات الأمريكية الأخيرة عن الأوضاع في طهران قائلة : ندين السلوك الأمريكي غير القانوني بالتنسيق مع النظام الإسرائيلي عبر التدخل في شؤوننا الداخلية.

وأضافت إيران في رسالتها إلى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي يواصلان التهديد والتشجيع على العنف وعدم الاستقرار.

وتابعت إيران : الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي يسعيان لتحويل الاحتجاجات السلمية إلى فوضى عنيفة

وزادت الرسالة الإيرانية : نرفض رفضاً قاطعاً الممارسات الأمريكية المزعزعة للاستقرار التي تقوض ميثاق الأمم المتحدة.



وختمت إيران رسالتها للأمم المتحدة بالقول : تحويل الاحتجاجات السلمية لأعمال عنف نتيجة مباشرة للسياسات الأمريكية وتتحمل واشنطن مسؤوليتها.