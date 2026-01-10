إكس تستبدل علم إيران المعترف به دوليا بـ علم النظام الملكي الإيراني السابق

استبدلت منصة "إكس" لتواصل الاجتماعي، اللملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعترف به دوليا، بـ علم النظام الملكي الإيراني السابق.

يأتي هذا بالتزامن مع اشتعال المظاهرات التي تشهدها إيران والتي راح ضحيتها أكثر من 50 متظاهراً؛ احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وذلك خلال نحو أسبوعين بحسب ما أفادت به منظمة حقوقية.

المظاهرات في إيران

وقالت منظمة "إيران لحقوق الإنسان"، وهي منظمة غير حكومية مقرها النرويج، إن "51 متظاهراً على الأقل، بينهم 9 أطفال دون سن الثامنة عشرة، قُتلوا وأُصيب المئات بجروح في الأيام الثلاثة عشر الأولى من الجولة الجديدة من الاحتجاجات التي عمت البلاد"، رافعةً بذلك حصيلة سابقة بلغت 45 قتيلاً نُشرت في اليوم السابق.

الأوضاع الاقتصادية في إيران

بدأت هذه الاضطرابات قبل نحو أسبوعين بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 متظاهراً، بينهم 8 أطفال، وفقاً لتقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من النرويج مقراً لها.

قطع الإنترنت في إيران

قطعت السلطات خدمات الإنترنت وخطوط الهاتف في طهران ومدن أخرى عقب احتجاجات واسعة النطاق يوم الخميس.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة إيران؛ إذا قتلت قوات الأمن متظاهرين، لكن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، قال، يوم الجمعة، إن على الرئيس الأمريكي "التركيز على مشاكل بلاده".

وتُعد هذه المظاهرات الأخيرة الأكبر منذ الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت إثر مقتل مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، أثناء احتجازها لدى الشرطة الدينية عام 2022.