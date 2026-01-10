قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير أسري يكشف كيف تستغل المرأة قدراتها في العلاقات العاطفية
خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بشأن مصير أفشة مع الأهلي
رودريجيز تبحث مع رؤساء البرازيل وكولومبيا العدوان الأمريكي على فنزويلا
حرائق وانفجارات قوية تهز أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
فصل الكهرباء عن قرية منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ .. اعرف المواعيد
مانشستر يونايتد يبحث عن مدرب مؤقت قبل ديربي المدينة
هل يجوز للمرأة الامتناع عن فراش زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟
إكس تستبدل علم إيران المعترف به دوليا بـ علم النظام الملكي الإيراني السابق
لجنة تحكيم دولة التلاوة لـ عمر علي: فخورون بك شاركت رغم المرض وأبليت بلاءً حسنًا
حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 توقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
محافظ المنيا يستجيب لشكوى سيدة مسنة ويوفر لها الرعاية الكاملة
دولة التلاوة| أحمد حسن يحصد أعلى الدرجات.. وعمر علي يغادر المسابقة
أخبار العالم

إكس تستبدل علم إيران المعترف به دوليا بـ علم النظام الملكي الإيراني السابق

علم إيران خلال فترة الملكية
علم إيران خلال فترة الملكية
محمود نوفل

استبدلت منصة "إكس" لتواصل الاجتماعي، اللملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعترف به دوليا، بـ علم النظام الملكي الإيراني السابق.

يأتي هذا بالتزامن مع اشتعال المظاهرات التي تشهدها إيران والتي راح ضحيتها أكثر من 50 متظاهراً؛ احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وذلك خلال نحو أسبوعين بحسب ما أفادت به منظمة حقوقية.

المظاهرات في إيران

وقالت منظمة "إيران لحقوق الإنسان"، وهي منظمة غير حكومية مقرها النرويج، إن "51 متظاهراً على الأقل، بينهم 9 أطفال دون سن الثامنة عشرة، قُتلوا وأُصيب المئات بجروح في الأيام الثلاثة عشر الأولى من الجولة الجديدة من الاحتجاجات التي عمت البلاد"، رافعةً بذلك حصيلة سابقة بلغت 45 قتيلاً نُشرت في اليوم السابق.

الأوضاع الاقتصادية في إيران

بدأت هذه الاضطرابات قبل نحو أسبوعين بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 متظاهراً، بينهم 8  أطفال، وفقاً لتقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من النرويج مقراً لها.

قطع الإنترنت في إيران

قطعت السلطات خدمات الإنترنت وخطوط الهاتف في طهران ومدن أخرى عقب احتجاجات واسعة النطاق يوم الخميس.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة إيران؛ إذا قتلت قوات الأمن متظاهرين، لكن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، قال، يوم الجمعة، إن على الرئيس الأمريكي "التركيز على مشاكل بلاده".

وتُعد هذه المظاهرات الأخيرة الأكبر منذ الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت إثر مقتل مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً، أثناء احتجازها لدى الشرطة الدينية عام 2022.

إيران ‏‏العلم الإيراني الملكية في إيران منصة إكس مظاهرات إيران

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. وفر وقتا للحب

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى
برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى
برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى

برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. إعادة تقييم علاقاتك

)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي
)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي
)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي

برج العقرب حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. لا تكتم مشاعرك

برج العقرب حظك اليوم السبت 10 يناير 2026..لا تكتم مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 10 يناير 2026..لا تكتم مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 10 يناير 2026..لا تكتم مشاعرك

برج القوس حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. التزم بالصدق العاطفي

برج القوس حظك اليوم السبت 10 يناير 2026..التزم بالصدق العاطفي
برج القوس حظك اليوم السبت 10 يناير 2026..التزم بالصدق العاطفي
برج القوس حظك اليوم السبت 10 يناير 2026..التزم بالصدق العاطفي

