يتبقى موعد الضرب .. مصطفى بكري: الوضع في إيران يتجه نحو التصعيد بقوة

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الوضع في إيران يتجه نحو التصعيد بشكل كبير، مع استمرار المظاهرات والاحتجاجات في مختلف المدن، مشيرا إلى أن قرار توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى إيران قد تم اتخاذه، والمتوقع أن يتم تنفيذه في القريب العاجل.

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد أن هناك مؤشرات عديدة تدل على قرب الضربة، منها انقطاع الإنترنت في أنحاء إيران، وإلغاء عدد من شركات الطيران رحلاتها إلى طهران وبقية المدن الإيرانية، بالإضافة إلى تقارير تؤكد تجهيز الولايات المتحدة لمصادر نفط بديلة في حال تعطل إمدادات النفط من الخليج.

وتابع قائلا: أي ضربة أمريكية ستقابل برد إيراني شديد، إذ يدرك النظام الإيراني أن المعركة قد تكون الأخيرة له، مشيرة إلى احتمال استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة بأسلحة متطورة مثل الصواريخ والطائرات المسيرة، متوقعة أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط عالمياً في حال حدوث أي تصعيد.