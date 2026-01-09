مصطفى بكري: من يعملون حول الرئيس ميعرفوش طعم الراحة

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن جميع من يعملون بجانب الرئيس يعملون بجد و اجتهاد، حيث لا يعرفون طريق للراحة،مؤكدا أن مصر تواصل النجاحات بفضل القائد الوطني و الرجال المخلصين.

وقال بكرى، فى تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس»: «فى حفل عقد قران نجل السيد المستشار على الهوارى رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، لفت انتباهى فقد السيد المستشار عمر مروان للكثير من وزنه، سألته فقال لى: من يعمل مع السيد الرئيس ينسى نفسه، وينسى كل شيء».



وأضاف: «هكذا كل من يعملون مع الرئيس. أتذكر عندما قال لنا الرئيس عندما طالبناه بالترشح للرئاسة فى أكتوبر 2013: أنا أصحو 5 صباحا للعمل، هل حتصحوا معايا، يومها قلنا جميعا: نعم، تمر الأيام، وبدأ الرئيس مهامه بعد الإنتخاب فى 2014، يذهب إلى القصر الرئاسى فى وقت مبكر جدا، ويبدأ اتصالاته ومتابعاته مع الوزراء وكبار المسئولين بعد السادسة صباحا».

وتابع: «إذن من الطبيعى أن كل من يعملون حول الرئيس يعملون صباح مساء، ولا يعرفون الطريق للراحة. مصر تبنى برجالها الشرفاء والمخلصين، سيكتب التاريخ فى يوم ما عن بلد يصعد ويتطور، يواجه بحكمة وحسم وينجو من أزمات متعددة بفضل الله ثم القائد الوطنى والرجال المخلصين على أرض مصر».