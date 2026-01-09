أخبار التوك شو| مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. والجميع يدرك حكمة وذكاء الرئيس السيسي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن عدد الجامعات زادت لـ 128 جامعة بدلا من 30 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن كل من يزور مصر ينبهر بحجم المشروعات القومية التي تمت فيها.

وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، وجود تعاون كامل بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك بين مصر والولايات المتحدة، إضافة إلى التنسيق مع الدول الشقيقة على المستوى الإقليمي في إطار المجموعة العربية الإسلامية ومجموعة دول الثماني، وذلك في سياق التحرك على جميع الأصعدة لبدء تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق.

قبل شهر رمضان.. وزير الزراعة يعلن بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن هناك تعاون بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص واتحاد منتجي الدواجن من أجل خفض سعر الدواجن الفترة المقبلة قبيل حلول شهر رمضان.

موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة

وجّهت الإعلامية ياسمين عز تحذيرًا واضحًا للفتيات من الانسياق وراء محاولات الشريك السابق للعودة، مؤكدة أن مع بداية العام الجديد لا يجب ترك أي مساحة لما يُعرف بـ«الإكس»، ولا منحه فرصة للتواصل أو إعادة فتح صفحات الماضي.

تقلبات جوية.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية توقعاتها بتعرض البلاد لمنخفض جوي ذي أصل قطبي، يبدأ تأثيره اعتباراً من غد الجمعة، ويتسبب في تغيرات ملحوظة في حالة الطقس وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق.

هل تضرب مصر هزة عنيفة في 2026؟.. خبراء الزلازل يحسمون الجدل

أعاد الجدل حول ما يُسمى بـ«زلزال مصر 2026» إشعال النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات منسوبة لخبير الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس تحدث فيها عن احتمالات نشاط زلزالي قوي مع مطلع عام 2026، الأمر الذي استدعى توضيحا علميا من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لوضع الأمور في إطارها الصحيح.



ميار الببلاوي: كنت زوجة تانية في السر.. ومراته لما عرفت إني حامل كانت هترمي نفسها من التاسع

تحدثت الفنانة ميار الببلاوي، عن حياتها الزوجية والشخصية، قائلة:" انا كنت زوجة ثانية في السر ".

ترامب: إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

رئيس منظمة مكافحة المنشطات: رونالدو نبضه 42 في الدقيقة.. والإنسان الطبيعي من 60 لـ 90

أكد الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن قلب الرياضيين يختلف بشكل كامل عن القلب الطبيعي للأفراد وذلك بسبب التدريب المستمر .

وزير الطاقة الأمريكي: ترامب لن يسمح للصين بتحكم أكبر في فنزويلا

أكد وزير الطاقة الأمريكي، ان ترامب يريد للعلاقات السلمية مع الصين أن تمضي قدما، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .