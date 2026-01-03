تزوج وانفصل في 3 أيام.. أبرز تصريحات سامو زين مع ياسمين عز

حل الفنان سامو زين، ضيفًا على الإعلامية ياسمين عز، عبر قناة mbc مصر الفضائية، في حلقة جاءت بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد 2026.

ونرصد من خلال التقرير التالي، أبرز تصريحات سامو زين، خلال الحلقة.

سامو زين يتحدث عن دور الرجل مع المرأة

وخلال الحلقة، تحدث سامو زين، عن المرأة والرجل، وقال: «كل حاجة في المرأة تتعشق، هي بتكمل الرجل في كل حاجة، بتكمله حياته كلها، بتملأ له الفراغات، بتملأ له الكلمات المتقطعة عند حياته، مهما كان برضو الراجل عنده مشاكل، يعني برضو الراجل عنده مشاكل زي ما الست عندها برضو الراجل عنده مشاكل، وهم اللي بيكملوا بعض».

وتابع سامو زين: «الست هي عبارة عن الحب والونس والجمال والزكاء والتكمل، حاجات كتير قوي مجموعة مش موجودة في اي حاجة في الدنيا غير في الست، من غيرها مش رجل أصلاً».

وحول دور الرجل مع المرأة، قال سامو زين: «دور الرجل يتحب، لو هو فعلاً بيعمل اللي عليه فهو يتحب، لو هو ما بيعملش اللي عليه ما يتحبش»، لتعرب ياسمين عز، عن إعجابها بكلام سامو، قائلة له: «الله.. حبيت، فهو فعلاً هو يقعد كده ويتحب بس، كتر خيره».

سامو زين وتفاصيل وفاة والده

تحدث سامو زين، عن رحيل والده بسبب تشخيص خاطئ، قائلًا: «جابوا تحاليل لوالدي إنه مصاب بالمرض الوحش، وأنا كنت بقالي سنين ما نزلتش سوريا فحصل اللي حصل معاي.. بعد التحقيقات كنا عايزين نعرف إيه أسباب الوفاة يعني، فلاقينا الدواء اللي كان بياخدوا كان مخلوط فيه حاجات».

وتابع سامو زين: «اكتشفنا إن الموضوع ده وراه جيران إحنا كنا معيشينه عندهم، وبعدين اختفوا».

سامو زين وأسرع زيجة في حياته

كما تحدث سامو زين، عن أسرع زيجة في حياته والتي استمرت 3 أيام، خلال فترة دراسته بالجامعة، فقال: «كنت صغير لسه، وكنت في الجامعة في لندن وكنت باخد قراري سريع وعندي فرط حركة .. الجوازة دي استمرت ثلاثة ايام برضو».

وحول الانفصال، قال سامو زين: «أنا من النوع المتفاهم جدا، بحب التفاهم، بحب حتى الانفصال يكون بطريقة جميلة، زي البدايات.. ما بوصلش لمرحلة انه يكون فيه انفجار أو مشاكل.. عشان كده بتلاقي حتى لو انفصلت علاقتي بتبقى جميلة مع الشخص اللي كنت مرتبط بيه».