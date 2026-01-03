قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
تزوج وانفصل في 3 أيام.. أبرز تصريحات سامو زين مع ياسمين عز

سعيد فراج

حل الفنان سامو زين، ضيفًا على الإعلامية ياسمين عز، عبر قناة mbc مصر الفضائية، في حلقة جاءت بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد 2026.

ونرصد من خلال التقرير التالي، أبرز تصريحات سامو زين، خلال الحلقة. 

سامو زين يتحدث عن دور الرجل مع المرأة

وخلال الحلقة، تحدث سامو زين، عن المرأة والرجل، وقال: «كل حاجة في المرأة تتعشق، هي بتكمل الرجل في كل حاجة، بتكمله حياته كلها، بتملأ له الفراغات، بتملأ له الكلمات المتقطعة عند حياته، مهما كان برضو الراجل عنده مشاكل، يعني برضو الراجل عنده مشاكل زي ما الست عندها برضو الراجل عنده مشاكل، وهم اللي بيكملوا بعض». 

وتابع سامو زين: «الست هي عبارة عن الحب والونس والجمال والزكاء والتكمل، حاجات كتير قوي مجموعة مش موجودة في اي حاجة في الدنيا غير في الست، من غيرها مش رجل أصلاً». 

وحول دور الرجل مع المرأة، قال سامو زين: «دور الرجل يتحب، لو هو فعلاً بيعمل اللي عليه فهو يتحب، لو هو ما بيعملش اللي عليه ما يتحبش»، لتعرب ياسمين عز، عن إعجابها بكلام سامو، قائلة له: «الله.. حبيت، فهو فعلاً هو يقعد كده ويتحب بس، كتر خيره». 

سامو زين وتفاصيل وفاة والده

تحدث سامو زين، عن رحيل والده بسبب تشخيص خاطئ، قائلًا: «جابوا تحاليل لوالدي إنه مصاب بالمرض الوحش، وأنا كنت بقالي سنين ما نزلتش سوريا فحصل اللي حصل معاي.. بعد التحقيقات كنا عايزين نعرف إيه أسباب الوفاة يعني، فلاقينا الدواء اللي كان بياخدوا كان مخلوط فيه حاجات».

وتابع سامو زين: «اكتشفنا إن الموضوع ده وراه جيران إحنا كنا معيشينه عندهم، وبعدين اختفوا». 

سامو زين وأسرع زيجة في حياته 

كما تحدث سامو زين، عن أسرع زيجة في حياته والتي استمرت 3 أيام، خلال فترة دراسته بالجامعة، فقال: «كنت صغير لسه، وكنت في الجامعة في لندن وكنت باخد قراري سريع وعندي فرط حركة .. الجوازة دي استمرت ثلاثة ايام برضو». 

وحول الانفصال، قال سامو زين: «أنا من النوع المتفاهم جدا، بحب التفاهم، بحب حتى الانفصال يكون بطريقة جميلة، زي البدايات.. ما بوصلش لمرحلة انه يكون فيه انفجار أو مشاكل.. عشان كده بتلاقي حتى لو انفصلت علاقتي بتبقى جميلة مع الشخص اللي كنت مرتبط بيه».

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب اليوم 3-1-2026

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

حفل نوال الزغبي

نوال الزغبي خلال حفلها بالقاهرة: مصر أم الدنيا وبلدي التاني

حسام غالي وأحمد فهمي

أحمد فهمي رفقة حسام غالي في أحدث ظهور.. شاهد

جورجينا رزق

فى عيد ميلادها.. زواج جورجينا رزق من وليد توفيق ودخولها عالم التمثيل

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

