قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب
موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة
غلق كلى 3 أيام بشارع 26 يوليو من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان
انقطاع الإنترنت في طهران وأجزاء أخرى من إيران
بعد وفاة ابن فيروز الأصغر.. تفاصيل معاناة هلي الرحباني قبل رحيله
تقرير خطير من البنتاجون.. حذف سجلات وتضليل متعمد في تسليح إسرائيل خلال حرب غزة
الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24
زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي
زلزال 2026 .. معهد الفلك المصري يحسم الجدل حول تنبؤات العالم الهولندي
نقل 7 من القيادات.. محافظ الجيزة يعيد ترتيب حي الهرم من جديد
الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار يمنع ترامب من أي عمل عسكري بفنزويلا دون تفويض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تضرب مصر هزة عنيفة في 2026؟.. خبراء الزلازل يحسمون الجدل

زلزال
زلزال
محمد البدوي

أعاد الجدل حول ما يُسمى بـ«زلزال مصر 2026» إشعال النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات منسوبة لخبير الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس تحدث فيها عن احتمالات نشاط زلزالي قوي مع مطلع عام 2026، الأمر الذي استدعى توضيحا علميا من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لوضع الأمور في إطارها الصحيح.

التنبؤ بموعد حدوث الزلازل

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد، أن التنبؤ بموعد حدوث الزلازل بشكل دقيق على المدى القصير أمر غير ممكن علميًا، مشددًا على أن الزلازل لا يمكن مقارنتها بالظواهر الجوية التي تسمح أدوات الرصد بالتنبؤ بها مسبقًا.

المناطق الأكثر نشاطا زلزاليا 

وأوضح الهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، أن العلم يعتمد فقط على ما يُعرف بـ«التوقع الزلزالي»، والذي يختص بتحديد المناطق الأكثر نشاطا زلزاليا خلال فترات زمنية طويلة قد تمتد من 10 إلى 20 عامًا، دون القدرة على تحديد يوم أو ساعة وقوع الزلزال، ما ينفي صحة أي حديث عن زلزال محدد التوقيت في عام 2026.

 

حزام زلزالي مباشر

وأشار إلى أن مصر لا تقع على أي حزام زلزالي مباشر، وإنما تتأثر بأحزمة زلزالية بعيدة في البحرين المتوسط والأحمر، على مسافات تتراوح بين 400 و500 كيلومتر، وهو ما يحد من قوة التأثير ويجعله في الغالب مجرد هزات أرضية محسوسة لا تمثل خطرًا كبيرًا.

منظومة علمية دقيقة

كما أكد أن شبكات الرصد الزلزالي التابعة للمعهد تعمل على مدار الساعة، ويتم تسجيل أي نشاط زلزالي وإخطار الجهات المختصة خلال دقائق قليلة، ضمن منظومة علمية دقيقة.

 

 أهمية نشر الوعي المجتمعي 

واختتم الهادي بالتشديد على أهمية نشر الوعي المجتمعي والاعتماد على المصادر العلمية الرسمية لمواجهة الشائعات المتداولة بشأن «زلزال مصر 2026».

زلزال مصر زلزال مصر 2026 هوجربيتس نشاط زلزالي القومي للبحوث الفلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

بالصور

تعرف علي أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد