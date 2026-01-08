رئيس منظمة مكافحة المنشطات: رونالدو نبضه 42 في الدقيقة.. والإنسان الطبيعي من 60 لـ 90

أكد الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن قلب الرياضيين يختلف بشكل كامل عن القلب الطبيعي للأفراد وذلك بسبب التدريب المستمر .

وقال حازم خميس في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" نسب الوفاة بين الرياضيين في الملعب تتراوح من 1 لـ 80 ألف إلى 1 بين 100 الف والنسبة منخفضة ".

وتابع حازم خميس:" من أسباب الموت المفاجئ عند الرياضيين هو خلل في كهرباء القلب".

وتابع حازم خميس :" أقل نبض بين الرياضيين يصل لـ 30 نبضة في الدقيقة ومحمد علي كلاي كان نبضه 36 نبضة وكرستيانو رونالدو نبضه 42 نبضة في الدقيقة والإنسان الطبيعي معدلات النبض لديه 60 الي 90 نبضة في الدقيقة، وكلما زادت قوة القلب انخفض معدلات النبض".