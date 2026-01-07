أسرة سائق تاكسي المنيا: قلبنا ارتاح وحقنا رجع.. صور

حالة من الارتياح انتابت أسرة سائق تاكسي المنيا الذي لقى مصرعه خلال فبراير العام الماضي على يد عاطل من أجل سرقة التاكسي الخاص به وذلك بعد النطق بحكم الإعدام على المتهم.

قالت والدة المجني عليه ياسر. م ان نجلها كان يعمل موظف ويعمل سائق على التاكسي من أجل زيادة دخله والانفاق على أبنائه وأسرته، معبرتا عن ارتياحها الشديد لصدور حكم محكمه الجنايات اليوم باعدام المتهم وعودة حق ابنها الذي مات غدرا

، كما قدمت الشكر للقضاء الشامخ لسرعة الحكم في القضيه ولضباط البحث الجنائي الذين القوا القبض على المتهم لينال جزائه.

كانت محكمة جنايات المنيا، قد احالت أوراق المتهم بقتل سائق تاكسي بقرية الشيخ علاء، التابعة لمركز المنيا، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، على أن يتم النطق بالحكم في جلسة لاحقة

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية بالمنيا بلاغًا بالعثور على سائق تاكسي مقتولًا داخل نطاق قرية الشيخ علاء، في ظروف غامضة، وبالفحص تبين وجود شبهة جنائية.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، والحكم عليه بالإعدام.