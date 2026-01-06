التفاصيل الكاملة لمصرع اثنين وإصابة 17 آخرين بحادث تصادم بدائري المنيا

شهد الطريق الدائري لمدينة المنيا حادث

تصادم بين ميكروباص وسيارة بموكب حفل زفاف، مما أسفر عن مصرع مصرع 2 وإصابة 17 آخرين، تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم بين ميكروباص وسيارة بموكب حفل زفاف بالطريق الدائري مما أسفر عن وفاة نجوى. م. ع عام ، وجنة. ن. م 25 عام ، فيما أصيب 17 آخرين وهم محمد. ع. س عامين، محمد. ر. ب 3 اعوام، رضا. س. م 47 عام، شيماء. م. ا 24 عام، أسماء. ا. م 32 عام،أدهم. م. ص 9 اعوام، أمنية. م. ص 4 اعوام،نانسي . م. م 22 عام، كما اصيب كل من حمزة. ر. ب 8 اعوام، حمادة. ع. م 33 عام، ندي. م. م 20 عام، شيماء. وح. م 21 عام،شادية. ج. م 22 عام، هادي. م. ن 24 عام ،مروة. م. ن 21 عام، تحية. ا. م 22 عام،رنا. ع. ع ،11 عام، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم وايداع الجثث الي مشرحة المستشفيات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

