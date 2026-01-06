قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة "صياغة التوصيات النهائية"
إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر
دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف مخططا إسرائيليا لمنع إقامة دولة فلسطينية
بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة
المشاط: نستهدف نموا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو
انكسار البرودة .. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس غدا
انتخابات الوفد : استبعاد أى مرشح لرئاسة الحزب يثبت استخدامه المال السياسى
تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
صقيع وظاهرة تعيشها المحافظات | الأرصاد تكشف لـ صدى البلد حالة الطقس في 7 أيام
نجل السيدة المقتولة على يد ابن زوجها: بتخدمنا بقالها 35 سنة.. وأطالب بالقصاص العادل من أخويا
محاولة فاشلة.. أبو الغيط منددا بزيارة وزير خارجية إسرائيل إلى صوماليلاند
صدمة في معسكر الفراعنة قبل ربع نهائي أمم أفريقيا بسبب إصابة هذا اللاعب
حوادث

جنايات المنيا: السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه للمتهم بحيازة آثار في ملوي

ايمن رياض

قررت محكمة استئناف جنايات المنيا، برئاسة المستشار طه عبد الله عبدالعظيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار مصطفى ربيع عبد العظيم، والمستشار محمد محمود حلمي، وبأمانة سر محمود شعبان العمدة، معاقبة متهم من مركز ملوي جنوب المحافظة في قضية حيازة آثار دون ترخيص.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم محمد باسم، من مركز ملوي، بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون جنيه، وذلك بعد إدانته بحيازة آثار على خلاف أحكام القانون، وصدر الحكم حضوريا.

ترجع أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالقبض على المتهم عقب ورود معلومات تفيد بحيازته قطع أثرية داخل نطاق مركز ملوي بمحافظة المنيا، وبمواجهته أقرَّ بحيازته للمضبوطات، وتم التحفظ على الآثار المضبوطة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم، مع مصادرة المضبوطات وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية

المنيا آثار متهم ملوي

