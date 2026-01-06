جنايات المنيا: السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه للمتهم بحيازة آثار في ملوي

قررت محكمة استئناف جنايات المنيا، برئاسة المستشار طه عبد الله عبدالعظيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار مصطفى ربيع عبد العظيم، والمستشار محمد محمود حلمي، وبأمانة سر محمود شعبان العمدة، معاقبة متهم من مركز ملوي جنوب المحافظة في قضية حيازة آثار دون ترخيص.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم محمد باسم، من مركز ملوي، بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون جنيه، وذلك بعد إدانته بحيازة آثار على خلاف أحكام القانون، وصدر الحكم حضوريا.

ترجع أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالقبض على المتهم عقب ورود معلومات تفيد بحيازته قطع أثرية داخل نطاق مركز ملوي بمحافظة المنيا، وبمواجهته أقرَّ بحيازته للمضبوطات، وتم التحفظ على الآثار المضبوطة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم، مع مصادرة المضبوطات وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية