تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة فى كأس عاصمة مصر
ما فضل الصيام في شهر رجب؟.. أمين الإفتاء يجيب
مروان عطية يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمي بنين
طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي
وفد النيابة الإدارية يزور المقر البابوي بالقاهرة ويهدى البابا توضراوس الثاني الدرع التذكاري
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
محافظات

خلال جولته بمشروعات «حياة كريمة».. محافظ المنيا يوجه بتلبية مطالب أهالى قرى شرق أبوقرقاص

محافظ المنيا يلتقي أهالي شرق أبوقرقاص
ايمن رياض

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عددًا من مواطني قرى شرق مركز أبوقرقاص، وذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار حرصه على الاستماع المباشر لشكاوى المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ بتوفير فرصتي عمل لحالتين من الشباب، إلى جانب تقديم مساعدات مالية عاجلة لـ 4 حالات من الأسر الأولى بالرعاية، بعد فحص الحالات من التضامن الاجتماعى، مؤكدًا أن المحافظة لا تدّخر جهدًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

كما استجاب المحافظ لمطالب الأهالي بشأن البنية التحتية، حيث وجّه بتمهيد طريق نجع الدك – الشيخ تمي، وإنارة الطريق نفسه لرفع مستوى الأمان وتسهيل حركة المواطنين، خاصة في فترات الليل، مشددًا على سرعة التنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة للبدء الفوري في التنفيذ.

جولات ميدانية 

وأكد اللواء كدواني أن الجولات الميدانية تمثل أولوية قصوى للوقوف على الواقع الفعلي للخدمات، ومتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» على أرض الواقع، بما يحقق التنمية الشاملة ويحسّن جودة الحياة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

محافظ المنيا جولات ميدانية شكاوي المواطنين الأسر الأولى بالرعاية ابوقرقاص

