خلال جولته بمشروعات «حياة كريمة».. محافظ المنيا يوجه بتلبية مطالب أهالى قرى شرق أبوقرقاص

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عددًا من مواطني قرى شرق مركز أبوقرقاص، وذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار حرصه على الاستماع المباشر لشكاوى المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ بتوفير فرصتي عمل لحالتين من الشباب، إلى جانب تقديم مساعدات مالية عاجلة لـ 4 حالات من الأسر الأولى بالرعاية، بعد فحص الحالات من التضامن الاجتماعى، مؤكدًا أن المحافظة لا تدّخر جهدًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

كما استجاب المحافظ لمطالب الأهالي بشأن البنية التحتية، حيث وجّه بتمهيد طريق نجع الدك – الشيخ تمي، وإنارة الطريق نفسه لرفع مستوى الأمان وتسهيل حركة المواطنين، خاصة في فترات الليل، مشددًا على سرعة التنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة للبدء الفوري في التنفيذ.

جولات ميدانية

وأكد اللواء كدواني أن الجولات الميدانية تمثل أولوية قصوى للوقوف على الواقع الفعلي للخدمات، ومتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» على أرض الواقع، بما يحقق التنمية الشاملة ويحسّن جودة الحياة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.