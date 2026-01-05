رئيس جامعة المنيا: خطة لتطوير كلية الحاسبات والمعلومات

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الدكتورة نجوى لطفي مصطفى بدر، رئيس جامعة إيست لندن – فرع القاهرة، وعميد كلية الحاسبات والمعلومات السابق بجامعة عين شمس، والدكتورة هالة حلمي زايد، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي السابق بجامعة بنها وأمين لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والدكتور محمد سيد قايد، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بني سويف.

كان في استقبالهم من جانب جامعة المنيا الدكتور عصام حليم، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور وليد مكرم محمد، رئيس قسم نظم المعلومات بالكلية.

جاءت الزيارة على هامش مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد عرفة مهدي بكلية الحاسبات والمعلومات، تحت عنوان: «نظام للتعرف على الأحداث باستخدام أنظمة المهام المتعددة والحوسبة المرنة»، وذلك في سياق دعم جامعة المنيا للبحث العلمي وتشجيع الباحثين على تقديم أطروحات علمية متقدمة تواكب التطورات العالمية المتسارعة في مجالات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتسهم في بناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة إقليميا ودوليا.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور عصام فرحات الأهمية المتزايدة لتخصصات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، مشيرا إلى أن جامعة المنيا تولي هذا المجال اهتماما خاصا، لا سيما في ضوء حصول الجامعة على ترتيب متقدم في تصنيف شنغهاي ، حيث جاءت كثاني أعلى جامعة على مستوى الجامعات المصرية، الأمر الذي يعكس قوة الأداء الأكاديمي والبحثي بها.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى حاليا إلى تطوير كلية الحاسبات والمعلومات لتكون نموذجا يحتذى به على مستوى الجامعات المصرية، من خلال تحديث البرامج الدراسية، ودعم البحث العلمي، وتوسيع مجالات الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية.

كما أشار الدكتور عصام فرحات إلى خطة الجامعة لإنشاء معمل التميز البحثي في الذكاء الاصطناعي، والذي سيخصص لدعم الأبحاث التطبيقية وربط مخرجاتها باحتياجات المجتمع الأكاديمي والصناعي، مع التركيز على التكامل بين تخصصات الحاسبات والتخصصات العلمية المتداخلة.