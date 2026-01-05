قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفد النيابة الإدارية يزور المقر البابوي بالقاهرة ويهدى البابا توضراوس الثاني الدرع التذكاري
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين..عيار 21 يقترب من 470 ريال
هل تصح الجماعة مع المأموم الذي يستكمل صلاته؟.. أمين الفتوى يجيب
تعادل سلبي وسيطرة مصرية مع إصابة محمد حمدي في الشوط الأول أمام بنين
ما حكم وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن؟.. الإفتاء تجيب
محافظات

رئيس جامعة المنيا: خطة لتطوير كلية الحاسبات والمعلومات

رئيس الجامعة خلال اللقاء
رئيس الجامعة خلال اللقاء
ايمان رياض

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الدكتورة نجوى لطفي مصطفى بدر، رئيس جامعة إيست لندن – فرع القاهرة، وعميد كلية الحاسبات والمعلومات السابق بجامعة عين شمس، والدكتورة هالة حلمي زايد، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي السابق بجامعة بنها وأمين لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والدكتور محمد سيد قايد، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بني سويف.

كان في استقبالهم من جانب جامعة المنيا الدكتور عصام حليم، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور وليد مكرم محمد، رئيس قسم نظم المعلومات بالكلية.

جاءت الزيارة على هامش مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد عرفة مهدي بكلية الحاسبات والمعلومات، تحت عنوان: «نظام للتعرف على الأحداث باستخدام أنظمة المهام المتعددة والحوسبة المرنة»، وذلك في سياق دعم جامعة المنيا للبحث العلمي وتشجيع الباحثين على تقديم أطروحات علمية متقدمة تواكب التطورات العالمية المتسارعة في مجالات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتسهم في بناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة إقليميا ودوليا.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور عصام فرحات الأهمية المتزايدة لتخصصات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، مشيرا إلى أن جامعة المنيا تولي هذا المجال اهتماما خاصا، لا سيما في ضوء حصول الجامعة على ترتيب متقدم في تصنيف شنغهاي ، حيث جاءت كثاني أعلى جامعة على مستوى الجامعات المصرية، الأمر الذي يعكس قوة الأداء الأكاديمي والبحثي بها.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى حاليا إلى تطوير كلية الحاسبات والمعلومات لتكون نموذجا يحتذى به على مستوى الجامعات المصرية، من خلال تحديث البرامج الدراسية، ودعم البحث العلمي، وتوسيع مجالات الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية.

كما أشار الدكتور عصام فرحات إلى خطة الجامعة لإنشاء معمل التميز البحثي في الذكاء الاصطناعي، والذي سيخصص لدعم الأبحاث التطبيقية وربط مخرجاتها باحتياجات المجتمع الأكاديمي والصناعي، مع التركيز على التكامل بين تخصصات الحاسبات والتخصصات العلمية المتداخلة.

المنيا جامعة الذكاء الاصطناعي الحاسبات المعلومات

