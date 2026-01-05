محافظ المنيا يتفقد مركز شباب «بني حسن الشروق» ويؤكد: تحويل مراكز الشباب لمنصات إشعاع ثقافي

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مركز شباب قرية بني حسن الشروق بأبوقرقاص ، للوقوف على مستوى الخدمات الرياضية والثقافية المقدمة للشباب، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير البنية التحتية وبناء الإنسان المصري.

وأكد محافظ المنيا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم، مشيرًا إلى أن تحويل مراكز الشباب إلى منارات إشعاع ثقافي ورياضي يمثل أحد أهم ثمار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات وصيانتها بشكل دوري، بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة لأبناء القرية والقرى المجاورة.

وتفقد المحافظ ومرافقوه مكونات المركز، والتي شملت مبنى إداريًا مكونًا من دورين يضم قاعة متطورة للحاسب الآلي، ومكتبة عامة، وقاعة مخصصة للأنشطة، إلى جانب مبنى آخر مخصص للندوات والأنشطة الثقافية و الاجتماعية، فضلًا عن ملعب قانوني تم تنفيذه ضمن مشروعات «حياة كريمة» جرى تغطية أرضيته بالنجيل الصناعى ورفع كفاءته بالكامل، وملعب «أكريليك» لممارسة ألعاب كرة اليد والطائرة والسلة، وصالة للياقة البدنية (جيم)، ومسجد مخصص لمرتادي المركز.

وعلى هامش الجولة، شهد اللواء كدواني جانبًا من الفعاليات التدريبية المقامة بالمركز، حيث تابع تنفيذ برنامج «مشواري» الذي يُنفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف، بالإضافة إلى أنشطة «أندية تمكين الشباب» الهادفة إلى رفع الوعي بالقضايا السكانية والمجتمعية الملحة. واطلع المحافظ على الأساليب المبتكرة التي يعتمدها المركز في طرح هذه القضايا من خلال ورش العمل التفاعلية، والجلسات الرياضية، والمسرح التفاعلي، مؤكدًا أن توظيف الفن والرياضة كأدوات للتغيير المجتمعي يسهم في إيصال الرسائل التوعوية للشباب بشكل جذاب ومؤثر.

ومن جانبه، أوضح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن مراكز الشباب لم تعد قاصرة على ممارسة الأنشطة الرياضية فقط، بل أصبحت منظومة تدريبية ومجتمعية متكاملة، يتم من خلالها تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للنشء والشباب، إلى جانب دورات متخصصة في الحاسب الآلي لتأهيلهم لسوق العمل، لافتًا إلى أن مركز شباب بني حسن الشروق يمتد على مساحة تصل إلى 3 أفدنة.