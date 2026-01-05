قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يهدد زعيمة فنزويلا الجديدة بمصير أسوأ من مادورو
متى صيام 27 رجب الخميس أم الجمعة؟.. لا تحرم نفسك من 8 أرزاق
نتائج منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا قبل مواجهة بنين
التصريح بدفن جثة أم وطفليها فى حريق شقة بقليوب
عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي في 11 محافظة ..اليوم
لا دلائل مؤكدة.. ترامب يشكك في رواية موسكو بشأن قصف مقر بوتين
مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الأولى
هل الله يوزع الأرزاق بعد الفجر فقط؟.. خسارة النائمين
مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة
وزير الخارجية الفنزويلي: أمريكا لا تهتم إلا بالطاقة والموارد في بلادنا
جمال الغندور: الحكم ظلم تنزانيا أمام المغرب.. ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
محافظات

نتيجة الحصر العددي للدائرة الرابعة في أبوقرقا بالمنيا

ايمن رياض

أعلنت اللجنة العامة بمحافظة المنيا، النتيجة الرسمية للحصر العددي في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة بمركز أبو قرقاص والتي يتنافس بها 4 مرشحين للفوز بمقعدين.


فقد أظهرت نتيجة الحصر العددي أن إجمالي عدد من لهم حق التصويت بالدائرة بلغ 406 آلاف و218 ناخبًا، فيما أدلى 68 ألفًا و480 ناخبًا بأصواتهم خلال جولة الإعادة.

وبحسب النتائج بلغ عدد الأصوات الصحيحة 46 ألفًا و518 صوتًا، بينما سجلت الأصوات الباطلة 3 آلاف و962 صوتًا

وحصل مجدي سعداوي، مرشح حزب مستقبل وطن، على 37 ألفًا و859 صوتًا، فيما حصل حازم فاروق طه، مرشح حزب حماة الوطن، 35 ألفًا و445 صوتًا.

وحصل المرشح المستقل مصطفى التوني على 27 ألفًا و887 صوتًا، وحصل حسام أبو زيد، مستقل، بـ27 ألفًا و845 صوتًا
 

المنيا انتخابات النواب ابوقرقاص

