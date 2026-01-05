نتيجة الحصر العددي للدائرة الرابعة في أبوقرقا بالمنيا

أعلنت اللجنة العامة بمحافظة المنيا، النتيجة الرسمية للحصر العددي في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة بمركز أبو قرقاص والتي يتنافس بها 4 مرشحين للفوز بمقعدين.



فقد أظهرت نتيجة الحصر العددي أن إجمالي عدد من لهم حق التصويت بالدائرة بلغ 406 آلاف و218 ناخبًا، فيما أدلى 68 ألفًا و480 ناخبًا بأصواتهم خلال جولة الإعادة.

وبحسب النتائج بلغ عدد الأصوات الصحيحة 46 ألفًا و518 صوتًا، بينما سجلت الأصوات الباطلة 3 آلاف و962 صوتًا

وحصل مجدي سعداوي، مرشح حزب مستقبل وطن، على 37 ألفًا و859 صوتًا، فيما حصل حازم فاروق طه، مرشح حزب حماة الوطن، 35 ألفًا و445 صوتًا.

وحصل المرشح المستقل مصطفى التوني على 27 ألفًا و887 صوتًا، وحصل حسام أبو زيد، مستقل، بـ27 ألفًا و845 صوتًا

