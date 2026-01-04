قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

اليوم الثاني.. بدء إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات النواب بالمنيا

ايمن رياض

تشهد اللجان الانتخابية بالمنيا إقبالا من الناخبين في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 والتي تجري في 5 دوائر، يتنافس فيها 26 مرشحا، للفوز ب13 مقعد وذلك تنفيذًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

حيث حرص عدد من الناخبين الذهاب إلى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فور فتح باب الاقتراع في جولة الإعادة واختيار مرشحيهم في جو من الديمقراطية.


كان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قد أعلن انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الخمس على مستوى المحافظة، وغلق جميع اللجان الانتخابية في الموعد المقرر، دون تلقي أي شكاوى.

وأكد محافظ المنيا أن العملية الانتخابية شهدت انتظامًا كاملًا على مدار اليوم الأول، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، مشيرًا إلى الالتزام التام بالحياد والشفافية، وفقًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار اللواء كدواني إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كانت قد أنهت كافة الاستعدادات اللازمة قبل بدء الاقتراع، حيث جرى تجهيز 377 مقرًا انتخابيًا تضم 489 لجنة فرعية، لاستقبال نحو 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين، مع التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من حيث الإضاءة الجيدة، والنظافة العامة، وتوافر وسائل الحماية المدنية، وتأمين مصادر الكهرباء والمياه، إلى جانب توفير مولدات كهرباء احتياطية تحسبًا لأي طوارئ، بما يضمن استمرار العملية الانتخابية دون معوقات.
 

