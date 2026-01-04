قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«شطة» يفتح النار على الاتحاد الأفريقي: «خضعتم لأندية أوروبا.. ولا يهمكم مصلحة القارة»
شطة: كاف لم ينفذ وصية عيسى حياتو.. وأدعو إيتو ودروجبا للتدخل لمنع هذا القرار
دعمًا للمكفوفين .. «إدارة سلامة المرضى ببني سويف» تُسجّل المستندات الطبية بطريقة برايل
قبل مناقشته بالبرلمان.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات الضريبة العقارية وزيادة قيمة الإعفاء
باحث سياسي: ما جرى في فنزويلا إعادة ترتيب لحماية أمن أمريكا القومي من الصين |فيديو
ستاد المحور: الحزن والغضب يسيطران على شباب الزمالك بعد مباراة الاتحاد السكندري
نشأت الديهي يفتح النار على محمد ناصر ومناشدة عاجلة لتركيا وبريطانيا
«مفيش أعمال بتتعرض عليّا».. عبدالله مشرف يكشف سبب ابتعاده عن الشاشة ويؤكد: «لن أعتزل التمثيل»
مرتب 13 ألف جنيه.. وظائف متاحه بإعلان الشباب والرياضة
برشلونة يحقق فوزا مهما على إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
حال تأهل الفراعنة.. طائرات خاصة لنقل جمهور منتخب مصر إلى المغرب
البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب «دون شكاوى»

محافظ المنيا يتابع انتهاء اليوم الاول من جولة الإعادة بانتخابات النواب
محافظ المنيا يتابع انتهاء اليوم الاول من جولة الإعادة بانتخابات النواب
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الخمس على مستوى المحافظة، وغلق جميع اللجان الانتخابية في الموعد المقرر، دون تلقي أي شكاوى.

وأكد محافظ المنيا أن العملية الانتخابية شهدت انتظامًا كاملًا على مدار اليوم الأول، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، مشيرًا إلى الالتزام التام بالحياد والشفافية، وفقًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

المقار الانتخابية

وأشار اللواء كدواني إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كانت قد أنهت كافة الاستعدادات اللازمة قبل بدء الاقتراع، حيث جرى تجهيز 377 مقرًا انتخابيًا تضم 489 لجنة فرعية، لاستقبال نحو 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين، مع التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من حيث الإضاءة الجيدة، والنظافة العامة، وتوافر وسائل الحماية المدنية، وتأمين مصادر الكهرباء والمياه، إلى جانب توفير مولدات كهرباء احتياطية تحسبًا لأي طوارئ، بما يضمن استمرار العملية الانتخابية دون معوقات.

محافظ المنيا الانتخابات البرلمانية جولة الاعادة المقار الانتخابية بدون شكاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

أحمد شوبير

الحملة بدأت.. شوبير يوجه رسالة بشأن سيد عبد الحفيظ وياسين منصور

مادورو وزوجته

مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!

ترشيحاتنا

محافظ المنيا يتابع انتهاء اليوم الاول من جولة الإعادة بانتخابات النواب

محافظ المنيا: اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب «دون شكاوى»

وزير قطاع الأعمال العام بقطاعات غزل المحلة

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد الأعمال النهائية لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالمحلة

ضبط لحوم في المنوفية

محافظ المنوفية: ضبط سلخانة مخالفة بمنوف

بالصور

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد