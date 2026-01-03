أسقف ملوي بالمنيا يدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات النواب.. صور

أدلى الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين بالمنيا، بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 ، وذلك من داخل لجنته الانتخابية بمدينة ملوي.

واكد أسقف ملوي أن المشاركة في العملية الانتخابية تمثل حقًا أصيلًا للمواطن قبل أن تكون واجبًا وطنيًا، كما حث الجميع على أهمية ممارسة هذا الحق بروح واعية ومسؤولة، بما يخدم الصالح العام ويعزز مسيرة الوطن الديمقراطية، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يمنحها دائمًا السلام والاستقرار والتقدم.



ومن جانبه تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم السبت، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، انطلاق عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في اليوم الأول من الاقتراع.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز واللجان الانتخابية، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للناخبين، مع التركيز بشكل خاص على مساعدة كبار السن وذوي الهمم.

وأوضح محافظ المنيا أن المتابعة تتم لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى، بما يضمن حق المواطن في الإدلاء بصوته بحرية وسهولة.

