محافظات

محافظ المنيا: انتظام التصويت في الدوائر الخمس بجولة الإعادة

ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم السبت، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، انطلاق عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في اليوم الأول من الاقتراع.

وأكد محافظ المنيا أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز واللجان الانتخابية، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للناخبين، مع التركيز بشكل خاص على مساعدة كبار السن وذوي الهمم.

وأوضح محافظ المنيا أن المتابعة تتم لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى، بما يضمن حق المواطن في الإدلاء بصوته بحرية وسهولة.

وشدد اللواء كدواني على التزام الأجهزة التنفيذية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدًا أن دور المحافظة يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي والإداري، لضمان مناخ انتخابي تسوده الشفافية التامة والحياد، وفقًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد القصوى في قطاعات الصحة والإسعاف والحماية المدنية، بما يشمل تخصيص نقاط إسعاف بالقرب من مقار الاقتراع، وتجهيز الفرق الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية، إلى جانب توفير وسائل الإطفاء، وتأمين المحيط الخارجي للجان بالتنسيق مع الشرطة المدنية، بما يضمن استمرار عملية التصويت في أجواء آمنة ومستقرة.

ودعا محافظ المنيا جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن التوجه إلى صناديق الاقتراع يمثل «واجبًا وطنيًا» يعكس وعي أبناء عروس الصعيد، ويدعم مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.

ويُذكر أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الدوائر الخمس بمحافظة المنيا يبلغ 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين، موزعين على 377 مقرًا انتخابيًا، بإجمالي 489 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وتُدار العملية الانتخابية تحت إشراف السادة القضاة، وبالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.

