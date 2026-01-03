26 مرشحًا يتنافسون على 13 مقعدًا بجولة إعادة انتخابات النواب في المنيا

بدأت جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالمنيا في 5 دوائر، يتنافس فيها 26 مرشحا، وذلك تنفيذًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح اللواء كدواني محافظ المنيا، أنه تم تجهيز 377 مقرًا انتخابيًا تضم 489 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين ممن لهم حق التصويت، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، وتوفير جميع سبل الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، بما يعكس الصورة الحضارية لأبناء المحافظة ووعيهم الوطني.

وأكد المحافظ علي وجود تنسيق كامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للناخبين، لافتًا إلى جاهزية غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، لمتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي طوارئ، بما يضمن نجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

ووجّه المحافظ بضرورة توفير بيئة مناسبة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مؤكدًا جاهزية المدارس والمقار التي تستضيف اللجان من حيث الإضاءة الجيدة، ونظافة دورات المياه، وتوفير التهوية المناسبة، وخطوط الاتصالات، إلى جانب رفع الإشغالات وتراكمات القمامة من محيط اللجان، بما يضمن المظهر الحضاري.

ومن جانبها كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى لـ 5 دوائر انتخابية سبق إلغائها بحكم المحكمة الادارية العليا، لانتخابات مجلس النواب 2025، عن خوض 26 مرشحا جولة الاعادة التى تجرى يومى 3 و4 من يناير ، للتنافس على 13 مقعدا فرديا داخل الدوائر الخمس من العدوه شمالا وحتى دير مواس جنوبا

الدائرة الأولى: ومقرها قسم شرطة أول المنيا، وتضم قسم المنيا، ومركز المنيا، والمنيا الجديدة، يخوض جولة الاعادة 6 مرشحين على 3 مقاعد وهم على فهمى إسماعيل محمد بدوى، أحمد حسين على حسين، سيد عبد الوهاب عبد الهادى، محمود محمد محمد عبد السلام، علاء عادل على محمود السبيعى، اندرو سامى محروس سليمان

الدائرة الثالثة: ومقرها قسم شرطة مغاغة، وتضم مراكز مغاغة والعدوه وبنى مزار، يخوض جولة الإعادة 8 مرشحين على 4 مقاعد وهم محمود عبد الحفيظ صالح، وحمادة محمد محمد محمد، وحسين حسنى حسين غيته، وإيهاب عبد العظيم جابر أحمد، محمد فرغلى أحمد فرغلى، إيهاب خالد فتح الباب أحمد، مصطفى أحمد منتصر محمد، أبو الفتوح محمد على حسن.

الدائرة الرابعة: ومقرها مركز شرطة أبوقرقاص، يخوض جولة الإعادة 4 مرشحين على مقعدين وهم السيد مجدى معتمد سعداوى، حازم فاروق طه عبد الله، حسام محمود أحمد أحمد، مصطفى محمد بهى الدين التونى



الدائرة الخامسة: ومقرها قسم شرطة ملوى، ويخوض جولة الاعادة 6 مرشحين على 3 مقاعد وهم وائل اسماعيل حسن ابراهيم، محمد مصطفى محمود، اسامة عبد الشكور حمزة، هيلاسيلاسى غنى ميخائيل، حازم محمد عبد الهادى محمود، رياض عبد الستار حسن.

الدائرة السادسة: ومقرها مركز شرطة ديرمواس، ويخوض جولة الإعادة 2 مرشحين على مقعد وهما علاء على قدرى عبد الموجود، واشرف عبد العزيز ابو المكارم.