المنيا .. مقـ.ـتل شخص خلال مشاجرة بإحدى قرى ملوي

لقي شخص مصرعه في مشاجرة نشبت بينه وبين شخص آخر لخلافات سابقة بينهما بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع جريمة قتل بإحدى قرى مركز ملوي.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مقتل رضا. أ 27 سنه إثر طعن بآلة حادة في البطن، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ملوي التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق لحين العرض على الطب الشرعي.

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة.