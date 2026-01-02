قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح ومرموش في الصدارة .. منتخب مصر يتفوق تسويقيًا بفارق كبير
رايح جاي.. 10مدربين ضحايا أندية الدوري الممتاز
والدة طالبة عزبة دار السلام: السواق عاشر بنتى ووعدها بالجواز
اعترافات المتهم بالتعدي على طالبة دار السلام بحلوان
إيران: لا يمكن تدمير صواريخنا لا بالحرب ولا بالتفاوض
حبيت السواق وروحتله بيته .. اعترافات مثيرة لطالبة عزبة دار السلام
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
1.5 مليار مشاهدة .. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
محافظات

المنيا .. مقـ.ـتل شخص خلال مشاجرة بإحدى قرى ملوي

جثة صورة أرشيفية
جثة صورة أرشيفية
ايمان رياض

لقي شخص مصرعه في مشاجرة نشبت بينه وبين شخص آخر لخلافات سابقة بينهما بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع جريمة قتل بإحدى قرى مركز ملوي.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مقتل رضا. أ 27 سنه إثر طعن بآلة حادة في البطن، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ملوي التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق لحين العرض على الطب الشرعي.

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة.

المنيا ملوى جثه خلاف

