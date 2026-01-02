قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

غدا.. محافظ المنيا: تجهيز 489 لجنة لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة لمجلس النواب

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء الكامل من الاستعدادات اللوجيستية والأمنية الخاصة بإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في 5 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة، والمقرر انطلاقها يومي 3 و4 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح المحافظ أنه تم تجهيز 377 مقرًا انتخابيًا تضم 489 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين ممن لهم حق التصويت، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، وتوفير جميع سبل الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، بما يعكس الصورة الحضارية لأبناء المحافظة ووعيهم الوطني.

وأكد محافظ المنيا وجود تنسيق كامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للناخبين، لافتًا إلى جاهزية غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، لمتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي طوارئ، بما يضمن نجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

كما وجّه المحافظ بضرورة توفير بيئة مناسبة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مؤكدًا جاهزية المدارس والمقار التي تستضيف اللجان من حيث الإضاءة الجيدة، ونظافة دورات المياه، وتوفير التهوية المناسبة، وخطوط الاتصالات، إلى جانب رفع الإشغالات وتراكمات القمامة من محيط اللجان، بما يضمن المظهر الحضاري.

وأوضح اللواء كدواني أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتوفير كافة سبل الراحة للناخبين، بما في ذلك تجهيز الاستراحات داخل المدارس، وتوفير كراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتيسير وصولهم إلى اللجان وصناديق الاقتراع دون معوقات.

ودعا محافظ المنيا المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن المشاركة الواعية والمسؤولة تمثل ركيزة أساسية لدعم استقرار الوطن ومؤسساته، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

المنيا محافظ المنيا انتخابات النواب

