محافظات

حالة حزن.. أهالي سمالوط بالمنيا يتلقون عزاء شقيق الموسيقار عمار الشريعي.. شاهد

ايمن رياض

سيطرت حالة من الحزن على أهالي مركز سمالوط شمال المنيا، لوفاة المهندس علي الشريعي، عمدة قرية منشأة الشريعي وشقيق الراحل الموسيقار الكبير عمار الشريعي وشيع أهالي سمالوط الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

تلقت العائلة فور إنتهاء مراسم تشييع الجثمان والدفن واجب العزاء في فقيدها  بمنطقة سمالوط البلد، بحضور عدد من القيادات الشعبيه والتنفيذية والشخصيات العامة ، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.

وقال أحد أقارب الراحل ان الفقيد كان يشغل منصب عمدة قرية منشأة الشريعي، ويعمل مهندسًا زراعيًا، ويبلغ من العمر 77 عامًا، وكان يعاني من المرض خلال الفترة الأخيرة من حياته

وأكد أن اسم عمار الشريعي سيظل حاضرًا في ذاكرة الفن المصري، لما تركه من بصمة متميزة في الموسيقى التصويرية والأعمال الغنائية الراقية، مشيدين بدور أسرته وما تتحلى به من قيم وطنية واجتماعية.

من جانبها أعربت أسرة الشريعي عن خالص شكرها لكل من شارك في العزاء، مؤكدين أن هذا الحضور الكبير كان له بالغ الأثر في تخفيف وطأة الحزن، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

كانت ابنة الفقيد قد نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نعت فيه والدها، قائلة: «توفي إلى رحمة الله والدي الحبيب المهندس علي الشريعي علي، عمدة منشأة الشريعي».

وأضافت أن صلاة الجنازة أُقيمت عقب صلاة العصر، اليوم السبت، بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

يُذكر أن الموسيقار عمار الشريعي وُلد في 16 أبريل عام 1948 بمدينة سمالوط شمال المنيا، وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ودرس التأليف الموسيقي بمدرسة هادلي سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة، كما التحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى.

وبرع الشريعي في العزف على عدد من الآلات الموسيقية، من بينها البيانو والأكورديون والعود والأورج، وبدأ مشواره الفني عازفًا للأكورديون، قبل أن يتجه إلى الأورج، ثم إلى التلحين والتأليف الموسيقي، ليصبح أحد أبرز رموز الموسيقى في مصر والعالم العربي. 

