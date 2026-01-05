قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
بث مباشر.. نقل السلطات الأمريكية مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتابع اللمسات النهائية لمحطة مياه الشيخ تمي بأبوقرقاص

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية لمحطة مياه الشيخ تمي التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص، والتي تُعد أحد المشروعات الاستراتيجية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الهادفة إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري.

وأكد المحافظ أن هذه الجولات الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، لضمان دخولها الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين، موجهًا بضغط الجداول الزمنية والالتزام بأعلى معايير الجودة، خاصة في مراحل التشطيبات النهائية.

وتفقد المحافظ جميع مكونات المشروع للاطمئنان على جاهزيتها، حيث تابع آليات سحب المياه من نهر النيل، والتقنيات المستخدمة للتعامل مع ارتفاع المنسوب الذي يصل إلى 35 مترًا، كما اطلع على منظومة التعقيم ومعايير الأمان المتبعة لضمان جودة المياه وفقًا للمواصفات الصحية العالمية.

وشملت الجولة تفقد غرف التحكم الآلي واللوحات الكهربائية التي تُدار بها المحطة بأحدث النظم التكنولوجية، بما يضمن الكفاءة التشغيلية وسرعة التدخل في حالات الطوارئ.

وأوضح كدواني أن الهدف الأسمى هو سرعة دخول هذه المشروعات الخدمة الفعلية لتوفير كوب مياه نظيف وآمن ومستدام لكل مواطن، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع احتياجات المواطنين في القرى والنجوع على رأس أولويات الأجندة الوطنية، ولن يُسمح بأي تقاعس في تنفيذ المشروعات التي تمس الحياة اليومية والصحة العامة لأهالي محافظة المنيا.

واستعرض المهندس حسن يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، مكونات المشروع، موضحًا أن المحطة مقامة على مساحة 21 ألف متر مربع، وبطاقة تشغيلية تصل إلى 100 لتر/ثانية، وتم الانتهاء من تركيب المعدات الكهروميكانيكية، وأخذ عينات المياه بواسطة وزارة الصحة تمهيدًا للربط على الشبكة العمومية، فيما يجري حاليًا تنفيذ التجهيزات النهائية للموقع العام.

وأشار إلى أن محطة مياه «الشيخ تمي» تُعد من أقل المحطات هدرًا للمياه، لاعتمادها على تكنولوجيا إعادة استخدام مياه الترشيح بعد معالجتها، وسحب «الروبة» منها، فضلًا عن تزويدها بمولدات كهربائية عملاقة لضمان استمرارية التشغيل حال انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد الدكتور أحمد العمدة، منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، أن المشروع يتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث يخدم قرى شرق النيل بإجمالي 80 ألف نسمة، ما يُنهي الاعتماد على الآبار الارتوازية التي كانت تمثل خطرًا صحيًا، ويستبدلها بمياه نقية مطابقة للمعايير العالمية، بما يعكس رؤية الدولة في توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم التغلب على تحدي ارتفاع موقع المحطة، الذي يصل إلى 35 مترًا فوق منسوب النيل.

المنيا محافظ المنيا محطة مياه مياة الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

أرشيفية

تصريحات روسية صادمة تفتح باب الحديث عن مصير غامض للمستشار الألماني

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد يعلن إقالة مديره الفني روبين اموريم

رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن إقالة مديره الفني روبين أموريم

منتخب المغرب

فتحي سند : مواجهة الفراعنة أمام بنين لن تكون سهلة

ديسابر

ديسابر: منتخب الكونغو جاهز لمواجهة الجزائر.. ونسعى لتطبيق خطتنا على أرض الملعب

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد