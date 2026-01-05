قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يهدد زعيمة فنزويلا الجديدة بمصير أسوأ من مادورو
متى صيام 27 رجب الخميس أم الجمعة؟.. لا تحرم نفسك من 8 أرزاق
نتائج منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا قبل مواجهة بنين
التصريح بدفن جثة أم وطفليها فى حريق شقة بقليوب
عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي في 11 محافظة ..اليوم
لا دلائل مؤكدة.. ترامب يشكك في رواية موسكو بشأن قصف مقر بوتين
مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الأولى
هل الله يوزع الأرزاق بعد الفجر فقط؟.. خسارة النائمين
مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة
وزير الخارجية الفنزويلي: أمريكا لا تهتم إلا بالطاقة والموارد في بلادنا
جمال الغندور: الحكم ظلم تنزانيا أمام المغرب.. ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
محافظات

نتيجة الحصر العددي لانتخابات النواب بالدائرة الأولى بمركز المنيا

انتخابات مجلس النواب 2025
ايمن رياض

أعلنت اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى الملغاة بحكم قضائي في محافظة المنيا، والتي تضم (قسم المنيا- مركز المنيا- قسم شرطة المنيا الجديدة)، نتيجة الحصر العدد لفرز الاصوات بالجولة الثانية، حيث بلغ عدد الناخبين 712 ألف و246 ناخب وناخبه، وبلغ عدد الحاضرين 82 ألف و366 ناخب وناخبة، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 3 آلاف و524 ناخب وناخبة وبلغت الأصوات الصحيحة 78 ألف و842 ناخب.

حصل علي فهمي اسماعيل مرشح حزب مستقبل وطن علي 57 الف و305 صوتا ، وأحمد حسين علي حسين، (مستقبل)، على 44 الف و285 صوتا، وسيد عبد الوهاب عبد الهادي، (مستقل)، على 51 الف و 237 صوتا، ومحمود محمد محمد عبد السلام، (مستقل)، على 28 الف و174 صوتا، وعلاء عادل علي محمود، (مستقل)، على 31 ألف و804 صوتا، وأندرو سامي محروس، (مستقل)، علي 23 ألف و 721 صوتا
 

