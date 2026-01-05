نتيجة الحصر العددي لانتخابات النواب بالدائرة الأولى بمركز المنيا

أعلنت اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى الملغاة بحكم قضائي في محافظة المنيا، والتي تضم (قسم المنيا- مركز المنيا- قسم شرطة المنيا الجديدة)، نتيجة الحصر العدد لفرز الاصوات بالجولة الثانية، حيث بلغ عدد الناخبين 712 ألف و246 ناخب وناخبه، وبلغ عدد الحاضرين 82 ألف و366 ناخب وناخبة، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 3 آلاف و524 ناخب وناخبة وبلغت الأصوات الصحيحة 78 ألف و842 ناخب.

حصل علي فهمي اسماعيل مرشح حزب مستقبل وطن علي 57 الف و305 صوتا ، وأحمد حسين علي حسين، (مستقبل)، على 44 الف و285 صوتا، وسيد عبد الوهاب عبد الهادي، (مستقل)، على 51 الف و 237 صوتا، ومحمود محمد محمد عبد السلام، (مستقل)، على 28 الف و174 صوتا، وعلاء عادل علي محمود، (مستقل)، على 31 ألف و804 صوتا، وأندرو سامي محروس، (مستقل)، علي 23 ألف و 721 صوتا

