الدوا جه .. ظهور مميز لنينا مغربي في مسلسل رأس الأفعى

تجسد الفنانة نينا مغربي شخصية "فرح"، في مسلسل " راس الأفعى"، بطولة الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر قناة “on”، ومنصة "واتش ات".

وتواجدت نينا مغربي في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل راس الافعى، حيث تؤدي شخصية " فرح"، التي تريد والدة أمير كرارة أن تزوجها له.

وظهرت نينا بشكل مميز في مشهد كوميدي بالحلقة الثالثة، وهي تقابل والدة أمير كرارة وأولاده وتتحدث مع والدته، ويتواجد أمير كرارة في نفس المكان لتتحدث معه عن إمكانية زواجه بفرح.

ثم غادرت نينا الترابيزة التي تجلس عليها لتذهب لأمير كرارة ووالدته اللذان يتحدثان عليها ويرفض أمير كرارة فكرة الزواج من الأساس، وتحاول أن تنبهه والدته أن فرح تقف وراءه وتقول له "الدوا جه".

أبطال مسلسل راس الأفعى

وإلى جانب الفنانة نينا مغربي، يضم مسلسل راس الأفعى مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، كارولين عزمي، ماجدة زكي، مراد مكرم، إسلام جمال، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي.