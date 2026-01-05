المنيا.. نتيجة الحصر العددي للدائرة الخامسة بملوي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفه على انتخابات جولة الإعادة للدائرة الخامسة ومقرها مركز وبندر ملوي بالمنيا نتيجة الحصر العددي لانتخابات جولة الإعادة والتي يتنافس بها 6 مرشحين للفوز في 3 مقاعد.

وجاءت نتائج الحصر العددي كالتالي:

بلغ عدد من لهم حق التصويت: 623599 ناخباً

عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم: 84320 ناخباً

الأصوات الصحيحة: 80674 صوتا

الأصوات الباطلة: 3646 صوت.

وحصل المرشحون الستة على الأصوات التالية:

وائل إسماعيل حسن مرشح حزب مستقبل وطن: 70015

مصطفى محمد مصطفى مرشح حزب مستقبل وطن :63343

أسامة عبد الشكور حمزه درديرمرشح مستقل : 30175

هيلاسيلاسي غني ميخائيل مستقل : 26942

حازم محمد عبد الهادي الدروي .. مستقل : 27007

رياض عبد الستار .. مستقل : 24540

