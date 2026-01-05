قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

المنيا.. نتيجة الحصر العددي للدائرة الخامسة بملوي

انتخاب مجلس النواب 2025
انتخاب مجلس النواب 2025
ايمن رياض

أعلنت اللجنة القضائية المشرفه على انتخابات جولة الإعادة للدائرة الخامسة ومقرها مركز وبندر ملوي بالمنيا نتيجة الحصر العددي لانتخابات جولة الإعادة والتي يتنافس بها 6 مرشحين للفوز في 3 مقاعد.

وجاءت نتائج الحصر العددي كالتالي:

بلغ عدد من لهم حق التصويت:  623599 ناخباً

عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم: 84320 ناخباً

الأصوات الصحيحة: 80674 صوتا

الأصوات الباطلة: 3646 صوت.

وحصل المرشحون الستة على الأصوات التالية:

وائل إسماعيل حسن  مرشح حزب مستقبل وطن: 70015

مصطفى محمد مصطفى مرشح حزب مستقبل وطن :63343

أسامة عبد الشكور حمزه درديرمرشح مستقل : 30175

هيلاسيلاسي غني ميخائيل  مستقل : 26942

حازم محمد عبد الهادي الدروي .. مستقل : 27007

رياض عبد الستار .. مستقل : 24540
 

المنيا ملوى انتخابات النواب الحصر العددي

