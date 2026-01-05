المنيا.. نتيجة الحصر العددي للدائرة الخامسة بملوي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفه على انتخابات جولة الإعادة للدائرة الخامسة ومقرها مركز وبندر ملوي بالمنيا نتيجة الحصر العددي لانتخابات جولة الإعادة والتي يتنافس بها 6 مرشحين للفوز في 3 مقاعد.
وجاءت نتائج الحصر العددي كالتالي:
بلغ عدد من لهم حق التصويت: 623599 ناخباً
عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم: 84320 ناخباً
الأصوات الصحيحة: 80674 صوتا
الأصوات الباطلة: 3646 صوت.
وحصل المرشحون الستة على الأصوات التالية:
وائل إسماعيل حسن مرشح حزب مستقبل وطن: 70015
مصطفى محمد مصطفى مرشح حزب مستقبل وطن :63343
أسامة عبد الشكور حمزه درديرمرشح مستقل : 30175
هيلاسيلاسي غني ميخائيل مستقل : 26942
حازم محمد عبد الهادي الدروي .. مستقل : 27007
رياض عبد الستار .. مستقل : 24540