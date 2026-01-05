نتيجة الحصر العددي لجولة الإعادة بمركز مغاغة في المنيا

اعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة الملغاة بحكم قضائي في محافظة المنيا، والتي تضم مراكز ( مغاغة- العدوه- بني مزار)، نتيجة الحصر العدد لفرز الأصوات بجولة الاعادة ، حيث بلغ عدد الناخبين مليون و53 ألف و635 ناخب وناخبة، وبلغ عدد الحاضرين 135 ألف و784 ناخب وناخبة، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 16 الف و976 صوتا، وبلغت الأصوات الصحيحة 118 الف و 808 أصوات.

وحصل محمود عبد الحفيظ صالح محمود مستقبل وطن على 81 ألفا و43 صوتا، وحمادة محمد محمد، الشعب الجمهوري على 75 الف و314 صوتا، وحسين حسني حسين غيته المصري الديمقراطي على 76 الف و237 صوتا، ايهاب عبد العظيم جابر الوفد علي 46 الف و892 صوتا، ومحمد فرغلي احمد مستقل على 45 الف و180 صوتا، وايهاب خالد فتح الباب، مستقل على 56 ألف و420 صوتا، ومصطفي احمد منتصر مستقل علي 48 ألف و417 صوتا، وأبو الفتوح محمد علي مستقل علي 45 ألف و729 صوتا.

