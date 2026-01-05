قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يهدد زعيمة فنزويلا الجديدة بمصير أسوأ من مادورو
متى صيام 27 رجب الخميس أم الجمعة؟.. لا تحرم نفسك من 8 أرزاق
نتائج منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا قبل مواجهة بنين
التصريح بدفن جثة أم وطفليها فى حريق شقة بقليوب
عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي في 11 محافظة ..اليوم
لا دلائل مؤكدة.. ترامب يشكك في رواية موسكو بشأن قصف مقر بوتين
مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الأولى
هل الله يوزع الأرزاق بعد الفجر فقط؟.. خسارة النائمين
مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة
وزير الخارجية الفنزويلي: أمريكا لا تهتم إلا بالطاقة والموارد في بلادنا
جمال الغندور: الحكم ظلم تنزانيا أمام المغرب.. ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نتيجة الحصر العددي لجولة الإعادة بمركز مغاغة في المنيا

انتخاب مجلس النواب 2025
انتخاب مجلس النواب 2025
ايمن رياض

اعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة الملغاة بحكم قضائي في محافظة المنيا، والتي تضم مراكز ( مغاغة- العدوه- بني مزار)، نتيجة الحصر العدد لفرز الأصوات بجولة الاعادة ، حيث بلغ عدد الناخبين مليون و53 ألف و635 ناخب وناخبة، وبلغ عدد الحاضرين 135 ألف و784 ناخب وناخبة، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 16 الف و976 صوتا، وبلغت الأصوات الصحيحة 118 الف و 808 أصوات. 

وحصل محمود عبد الحفيظ صالح محمود مستقبل وطن على 81 ألفا و43 صوتا، وحمادة محمد محمد، الشعب الجمهوري على 75 الف و314 صوتا، وحسين حسني حسين غيته المصري الديمقراطي على 76 الف و237 صوتا، ايهاب عبد العظيم جابر الوفد علي 46 الف و892 صوتا، ومحمد فرغلي احمد مستقل على 45 الف و180 صوتا، وايهاب خالد فتح الباب، مستقل على 56 ألف و420 صوتا، ومصطفي احمد منتصر مستقل علي 48 ألف و417 صوتا، وأبو الفتوح محمد علي مستقل  علي 45 ألف و729 صوتا.
 

المنيا انتخابات النواب 2025 مغاغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

ترشيحاتنا

هنا الزاهد

هنا الزاهد تتألق باطلالة جريئة في عيد ميلادها

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

أمير صلاح الدين مع أسرته في العرض الخاص لفيلم «جوازة ولا جنازة»

أمير صلاح الدين مع أسرته في العرض الخاص لفيلم جوازة ولا جنازة

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد