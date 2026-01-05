قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفد النيابة الإدارية يزور المقر البابوي بالقاهرة ويهدى البابا توضراوس الثاني الدرع التذكاري
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين..عيار 21 يقترب من 470 ريال
هل تصح الجماعة مع المأموم الذي يستكمل صلاته؟.. أمين الفتوى يجيب
تعادل سلبي وسيطرة مصرية مع إصابة محمد حمدي في الشوط الأول أمام بنين
ما حكم وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح 7 معامل تطبيقية ببرنامج طب الأسنان بجامعة المنيا الأهلية

افتتاح معامل طب الأسنان
افتتاح معامل طب الأسنان
ايمن رياض

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، 7 معامل تطبيقية ببرنامج طب الأسنان، تشمل معامل الاستعاضة والتركيبات، وبيولوجيا الفم، ومعامل الأشعة، وذلك ضمن استكمال افتتاحات المعامل التعليمية بمختلف البرنامج، ليصل إجمالي عدد المعامل بالجامعة الأهلية إلى 52 معملاً.

رافق رئيس الجامعة خلال الافتتاح، الدكتور أبو هشيمة مصطفي نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس جامعة المنيا الحكومية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس القطاع الطبي بجامعة المنيا الأهلية، والدكتور حامد جاد، عميد كلية طب الأسنان، إلى جانب عدد من عمداء الكليات ومديري البرامج والمرشدين الأكاديميين والأطقم الإدارية.

وخلال جولته، تفقد رئيس الجامعة مكونات المعامل الجديدة، واطلع على ما تضمه من أجهزة ومعدات تقنية حديثة صممت لخدمة الجانب العملي والتطبيقي للطلاب، وفقا لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتسهم في تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة، لا سيما في مجالات صناعة التركيبات السنية. وتضمنت معامل الاستعاضة والتركيبات أجهزة معملية متخصصة لصناعة وتركيب الأسنان والأطقم الصناعية والبورسلين، إلى جانب جهاز تحضير المواد الطبية بتفريغ الهواء، وجهاز ضخ الإكريليك، وجهاز صب المعادن، والفرن الحراري الملحق به، حيث تختص هذه المعامل بتعويض الأسنان والأنسجة الفموية المفقودة باستخدام البدائل المختلفة مثل التيجان والجسور والأطقم وزراعات الأسنان.
كما وفرت معامل الأشعة أنواعاً متعددة من تقنيات الأشعة المستخدمة في تشخيص وعلاج أمراض الفم والفكين، في حين تضم معامل بيولوجيا الفم مجموعة من المعامل الأساسية التي تدرس التركيب والوظائف البيولوجية لأنسجة الفم والوجه والفكين، وتشمل معامل التشريح، والهيستولوجي، والبيولوجيا الخلوية، والميكروبيولوجيا، مع التركيز على ربط العلوم الأساسية بالتطبيقات السريرية.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن جامعة المنيا الأهلية تضع تطوير المعامل والمنشآت التعليمية في مقدمة أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية لإعداد خريج مؤهل علمياً وعملياً، قادر على تطبيق المعارف النظرية في بيئة تعليمية تحاكي الواقع المهني.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حامد جاد، عميد كلية طب الأسنان، أن معامل الاستعاضة والتركيبات وبيولوجيا الفم والأشعة تمثل إضافة نوعية للعملية التعليمية، لما لها من دور في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، وتعزيز قدرات الطلاب على التشخيص والتخطيط والتنفيذ العلاجي بمستوى عال من الدقة والاحترافية.

المنيا جامعة المنيا الأهلية طب الأسنان معامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

ترشيحاتنا

نقابة المحامين

نقيب المحامين يلتقي محافظ السويس لبحث إنهاء أزمة أرض ملاعب النقابة الفرعية

جولة وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع تطوير منطقة الكوربة

شقق الاسكان

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بالصور

توزيع جوائز رالي رمال باها وموسم 2025‏ بنادي السيارات .. صور

بطولة رالي رمال باها
بطولة رالي رمال باها
بطولة رالي رمال باها

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
إيمان الزيدي

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد