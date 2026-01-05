محافظ المنيا يتفقد مدرسة بني حسن الشروق الجديدة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا خلال جولته الميدانية بمركز أبوقرقاص مدرسة «بني حسن الشروق» الابتدائية الجديدة، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من توفير بيئة تعليمية ملائمة ومستقرة للتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية بالمحافظة.

وخلال جولته داخل أروقة المدرسة، حرص المحافظ على تفقد عدد من الفصول الدراسية، والتحاور مع التلاميذ للاطمئنان على مستواهم الدراسي ومدى استيعابهم للمناهج، كما استمع إلى آراء المعلمين حول سير اليوم الدراسي، مشددًا على أهمية الالتزام بالجدول الدراسي وتفعيل الأنشطة التربوية التي تسهم في بناء شخصية الطفل. كما تفقد المحافظ المرافق الملحقة بالمدرسة من دورات مياه وفناء مدرسي وقاعات الأنشطة، للتأكد من جاهزيتها وتوافر سبل الراحة والأمان للطلاب.

وأوضح اللواء كدواني أن قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المنظومة التعليمية ورفع كفاءة المدارس، خاصة في القرى المستهدفة من المبادرات القومية، لضمان وصول الخدمة التعليمية بجودة عالية لكافة أبناء المحافظة، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

ومن جانبه، استعرض صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الإمكانيات الإنشائية والتعليمية للمدرسة، موضحًا أن المدرسة تضم 855 تلميذًا وتلميذة موزعين على 20 فصلًا دراسيًا مجهزًا، كما تشتمل على «مناهل المعرفة»، ومعمل للتطوير التكنولوجي، ومكتبة عامة لتنمية مهارات القراءة، إلى جانب حجرة للاقتصاد المنزلي، وأخرى للمجال الصناعي، بهدف تنمية المواهب اليدوية والفنية لدى التلاميذ منذ الصغر.