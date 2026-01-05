جامعة المنيا تبحث سبل تطوير الخدمات البريدية بالحرم الجامعي

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وفدًا من الهيئة القومية للبريد المصري، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتطوير فرع مكتب البريد داخل الحرم الجامعي، بما يسهم في تقديم خدمات بريدية متطورة وميسرة لمنتسبي الجامعة.

جاء هذا اللقاء لتفعيل بروتوكول تعاون شامل بين الجانبين، يعزز من جودة الخدمات المقدمة داخل الجامعة، ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل المؤسسي في خدمة التنمية المستدامة، بالتنسيق مع داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وسيد محمود كامل، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون المناطق، حيث ترأس الوفد الزائر عادل عايش سيد، رئيس قطاع مصر الوسطى.

وخلال اللقاء، تم مناقشة آليات تطوير مكتب البريد الجامعي بما يواكب أحدث المعايير في تقديم الخدمات، إلى جانب استحداث باقة من الخدمات البريدية الجديدة التي تلبي احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مثل خدمات الدفع الإلكتروني، والشحن السريع، وخدمات التوصيل داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى خدمات التوفير والاستثمار.

وأكد الدكتور عصام فرحات على أهمية هذا التعاون في دعم البنية الخدمية للجامعة، وتوفير الوقت والجهد على منتسبيها.

من جانبه، أعرب وفد البريد المصري عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة المنيا، مؤكدًا التزام الهيئة بتقديم خدمات بريدية عصرية تتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، وتلبي تطلعات المجتمع الجامعي.