محافظات

محافظ المنيا: توفيق أوضاع 45 كنيسة ومبنى خدميا

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الموافقة على توفيق أوضاع 45 كنيسة ومبنى خدمي بمراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2025، ووفقًا لأحكام القانون المنظم لبناء وترميم الكنائس.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ لمناقشة الموقف التنفيذي لملف توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة، حيث استهل الاجتماع بتقديم التهنئة إلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا لهم دوام الخير والسلام، ومؤكدًا قوة نسيج الوحدة الوطنية التي يتميز بها أبناء محافظة المنيا.

وخلال الاجتماع، أكد اللواء كدواني حرص محافظة المنيا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة وحرية العبادة، مشددًا على ضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع، مع الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة، واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة عبير عبدالعظيم، مدير مديرية الإسكان، أنه منذ صدور القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، تم تقديم 900 حالة للتقنين على مستوى المحافظة، جرى تقنين 751 حالة منها حتى الآن، بنسبة إنجاز بلغت 83.5%، فيما يجري متابعة 95 حالة بالتنسيق مع وزارة الإسكان، بعد معاينتها وإرسال التقارير الفنية الخاصة بها.

وأعرب ممثلو الكنائس والطوائف المسيحية عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا على التواصل المستمر والتنسيق الفعال، مثمنين جهوده في دعم ملف توفيق الأوضاع وتذليل أية معوقات.

حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، وممثلو الكنائس والطوائف المسيحية، والمهندسة مروة فاروق مدير إدارة التخطيط العمراني، والدكتور أمير زيدان مدير الشئون القانونية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

