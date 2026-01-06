احتفالاً بعيد الميلاد المجيد.. تضامن المنيا توزع طن لحوم على 500 أسرة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا بالتعاون مع جمعية الأورمان احتفاليتين لتوزيع طن لحوم مجانًا على الأسر غير القادرة بمركزي سمالوط والمنيا، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتزامنت مع عيد الميلاد المجيد.

وجاءت الفعاليتان بالكنيسة الرسولية بقرية العمودين والكنيسة الرسولية بعزبة نخلة بمركز سمالوط، والكنيسة الرسولية بعزبة عاصم بمركز المنيا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بضرورة دعم مختلف الطوائف الدينية وإدخال البهجة على الأسر الأكثر احتياجًا خلال هذه الفترة المباركة.

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أنه تم توزيع 1000 كيلو لحوم على 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من المسيحيين بقرى العمودين وطحا بمركز سمالوط، وقريتي حسن باشا وعزبة نخلة بمركز المنيا، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى مستحقي الدعم في القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وأضاف الطحاوي أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية، والتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن اختيار الحالات المستفيدة تم من خلال الجمعيات القاعدية بالمراكز المختلفة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مؤكدًا حرص الجمعية الدائم على مشاركة الإخوة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف قرى ومدن محافظة المنيا.

