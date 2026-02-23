استقالة أدفوكات من تدريب منتخب شهير قبل كأس العالم 2026

أفاد تقرير صحفي، اليوم الاثنين، أن الهولندي ديك أدفوكات، المدير الفني لمنتخب كوراساو، استقال من تدريب المنتخب الذي قاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه؛ لأسباب شخصية.

ووفقًا لتقارير هولندية فإن المدرب السابق لمنتخبات هولندا وبلجيكا وكوريا الجنوبية وأندية أيندهوفن وسندرلاند ورينجرز استقال من منصبه بسبب صحة ابنته.

وقال أدفوكات في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "دائما أقول إن الأسرة تأتي قبل كرة القدم، لذلك فإن هذا القرار بديهي، لكن هذا بالطبع لا يغير حقيقة أنني سأفتقد كوراساو وشعبها وزملائي كثيرا".

وسيحل محل أدفوكات - الذي قضى عامين مدربا لكوراساو - زميله الهولندي فريد روتن.

ووصف أدفوكات – البالغ من العمر 78 عامًا - قيادة الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي ويبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة إلى كأس العالم بأنها "أكثر شيء جنوني" حققه في مسيرته التدريبية التي امتدت لما يقرب من أربعة عقود.

وكان سيصبح أكبر مدرب في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وقاد روتن، مدافع هولندا السابق، أندية أيندهوفن واندرلخت وفينوورد.

وتبدأ كوراساو مشوارها في كأس العالم بمواجهة ألمانيا في المجموعة الخامسة في هيوستن يوم 14 يونيو المقبل.